La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan remet des cadeaux aux ménages bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes défavorisées de Ben Tre. Photo: VNA

Ben Tre (VNA) - Le 25 janvier, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s’est rendue visite et présenté des cadeaux aux ménages bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes démunies, ainsi qu'aux travailleurs et enfants défavorisés de la province de Ben Tre (Sud), à l'approche du Nouvel An lunaire (Têt).

La présidente a offert 260 cadeaux aux ménages démunis, 200 cadeaux aux travailleurs défavorisés et 200 aux enfants en situation difficile pour une valeur totale de 700 millions de dôngs (28 400 dollars). A cette occasion, 10 maisons d’une valeur totale de 500 millions de dôngs sont à la disposition de la province de Ben Tre.

La vice-président Vo Thi Anh Xuan rend visite à la mère héroïque vietnamienne Do Thi Phan. Photo: VNA



Le Fonds national pour la protection des enfants vietnamiens (NFVC) a fait don de 200 millions de dôngs au service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ben Tre.



Mme Vo Thi Anh Xuan a demandé au Comité du Parti, au Comité populaire et au peuple de Ben Tre de continuer à investir dans les installations culturelles, sociales, médicales et éducatives et à assurer le bien-être social des habitants locaux, en particulier dans les zones reculées et les anciennes bases révolutionnaires. -VNA