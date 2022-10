Cà Mau (VNA) – La province de Cà Mau (Sud) s’est employée à prévenir, à réduire et à éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et de lever le "carton jaune" de la Commission européenne, ont indiqué les autorités locales.

Des bateaux de pêche de Cà Mau. Photo: VNA



La province a renforcé la sensibilisation et la diffusion des réglementations de l’Union européenne sur la pêche INN, et demandé aux armateurs de signer un engagement à ne pas opérer en violation des eaux étrangères.

Tous les bateaux de pêche en activité sont désormais dotés d’équipements de surveillance de croisière (VMS).



Le président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Huynh Quôc Viêt, a demandé au Département provincial de l’agriculture et du développement rural, au Commandement provincial des gardes-frontières, le Département de gestion de la qualité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques (NAFIQAD) - 5e branche, aux les comités populaires des districts de U Minh, Trân Van Thoi, Phu Tân, Nam Can, Ngoc Hiên, Dâm Doi et de la ville de Ca Mau de redoubler d’efforts pour accélérer la lutte contre la pêche INN.

Il a chargé les comités populaires des districts côtiers d’assumer la responsabilité principale et de coordonner avec le Commandement provincial des gardes-frontières, le Département provincial de l’agriculture et du développement rural et les unités compténtes pour mettre en place les équipes locales d’inspection.

Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural est invité à se coordonner avec le Commandement provincial des gardes-frontières pour réviser les réglementations légales pertinentes et veiller à ce que tous les bateaux entrant et sortant des ports maritimes soient inspectés et contrôlés de manière stricte, correcte et complète avec les documents et procédures requis.

Le Département de l’agriculture et du développement rural doit se coordonner avec le Commandement provincial des gardes-frontières pour dresser l’état des lieux des bateaux de pêche mouillant aux ports maritimes et de traiter les infractions conformément aux prescriptions légales. – VNA