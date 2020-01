Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a présidé ce vendredi 10 janvier à Hanoï une réunion du Bureau Politique (BP) pour examiner et appliquer la sanction disciplinaire à l’encontre du camarade Hoang Trung Hai, membre du BP, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-Premier ministre et du camarade Trieu Tai Vinh, membre du Comité central (CC) du Parti, vice-président de la Commission de l’économie du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Giang (Nord).



Examinant la proposition de la Commission du contrôle du CC du Parti, le BP a constaté que Hoang Trung Hai, en tant que membre du Comité chargé des affaires du Parti, du vice-Premier ministre, a commis des fautes et violations sérieux dans la direction de la mise en œuvre du projet de l’expansion de la production de la deuxième phase de la société sidérurgie de Thai Nguyen (projet TISCO II).

Hoang Trung Hai a manqué de responsabilités, n’a pas tenu compte des avis des ministères et secteurs, a fait des commentaires peu clairs et incohérents, non conformes au contrat EPC No 01#, aux règlementations de travail du gouvernement concernant les prix des matériaux de construction, la valeur du contrat EPC No 01 # du projet TISCO, II et les dépenses de la partie C du contrat. Il a donné l’avis sur l'ajustement du fonds d’investissement total du projet TISCO II et des prêts préférentiels, ce violant les réglementations de l'État en matière de crédit à l'investissement et de crédit à l'exportation.



Hoang Trung Hai a négligé l’inspection et la direction d'inspection, selon les règlements de travail du gouvernement. Il est donc impossible de détecter la séparation de la partie C par TISCO du contrat EPC No01 # et le transfert de cette partie à la société par actions de la construction industrielle du Vietnam, ce faisant changer la nature et briser les principes de gestion du contrat EPC. Hoang Trung Hai a accepté le paiement par TISCO des dépenses, non conformément au contrat EPC No 01 # du projet TISCO II.



Ses fautes et violations susmentionnés du camarade Hoang Trung Hai sont graves, provoquant des ennuis au sein de la société, affectant le prestige de l’organisation du Parti et de lui-même, dans la mesure où il doit être strictement traité conformément aux règlementations du Parti.



Tenant compte des contenues, la nature, la gravité, les conséquences de ses violations ; son processus de travail et ses contributions au Parti et à l'État; sur la base du règlement No 102-QD / TW du 15 novembre 2017 du BP concernant l’application des sanctions disciplinaires des membres du Parti en violation, le BP a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de Hoang Trung Hai.

Trieu Tai Vinh. Photo: VNA



Pour le cas du camarade Trieu Tai Vinh, le BP a indiqué qu’en qualité de membre du CC du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Ha Giang, il a eu des fautes et violations sérieux lors de l'examen de fin d’étude national 2018 dans la province de Ha Giang. Il doit être responsable, en tant que leader de la Permanence du Comité provincial du Parti, devant les violations graves lors de l’examen. Un certain nombre de cadres provinciaux et de membres du Parti ont fait l'objet de sanctions disciplinaires et de poursuites pénales, y compris des fonctionnaires et des membres du Parti placés sous la direction du Comité provincial du Parti.

Trieu Tai Vinh a manqué de responsabilité dans la direction, l’inspection, le contrôle, la découverte et le traitement des organisations et individus ayant commis des fautes. Il n’a pas respecté les règlements du BP sur la direction du Parti envers les forces de l'ordre.



Sa sœur cadette a violé lors de l’examen. Négligeant cette affaire, il a violé la responsabilité de donner l'exemple des cadres et des membres du Parti, conformément aux règlements du CC du Parti.



Ses f autes et violations du camarade Trieu Tai Vinh ont nui au prestige des comités du Parti, des autorités locales et de lui-même.

Tenant compte des contenues, la nature, la gravité, les conséquences de ses violations ; sur la base du règlement No 102-QD / TW du 15 novembre 2017 du BP concernant l’application des sanctions disciplinaires contre les membres du Parti en violation, le BP a décidé de donner un blâme à l’encontre de Trieu Tai Vinh. -VNA