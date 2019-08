Hanoi, 28 août (VNA) - Plus de 500 lycéens exceptionnels de 58 lycées et six villages d'enfants SOS du nord ont reçu des bourses d'études Vallet lors d'une cérémonie tenue à Hanoi le 26 août.

Cérémonie de remise des bourses d'étude. Photo : VNA

Odon Vallet, sponsor de la bourse d'études Vallet; le professeur Tran Thanh Van, président de l'association pour la science et l'éducation «Rencontres du Vietnam», et son épouse, la professeur Le Kim Ngoc, ont assisté à la cérémonie et ont attribué des bourses.

Le professeur Van: «J’espère que les boursiers d’aujourd’hui poursuivront leurs efforts sur la voie de l’apprentissage et du succès, en devenant les scientifiques les plus en vue et en contribuant au développement du pays.»



Les bourses de cette année étaient de deux types: 10,5 millions de dongs et 18 millions de dongs chacune.



Cette année est la 19ème que la bourse d'études Vallet est décernée dans le pays. En 19 ans, plus de 35.000 bourses ont été attribuées à des lycéens vietnamiens, de zones urbaines, de régions reculées du delta du Mékong et des provinces montagneuses du nord.



En France également, depuis 2000, le professeur Odon Vallet, via le professeur Van et la professeur Ngoc, a octroyé plus de 100 bourses à des étudiants vietnamiens suivant un cursus en France.



Né dans la province de Quang Binh en 1936, le professeur Van a étudié dans celle de Thua Thien-Hue, puis s’est rendu en France pour y poursuivre ses études. Il a obtenu un doctorat de physique en 1963 avec une thèse sur la structure des protons et des quarks. Il fut également l'un des trois Asiatiques à avoir reçu l'Ordre de la Tate de l'Association des États-Unis de la physique en 2012. - CPV/VNA