Hanoï (VNA) - "Nous avons récemment exporté des lots de durians vers la Chine, ainsi que des mangues d’An Giang vers les États-Unis et l'Australie... Les perspectives du marché sont plutôt positives, avec de nombreuses commandes de clients traditionnels", a déclaré Nguyen Dinh Tung, président du groupe Vina T&T.Vina T&T a exporté un lot de 6 tonnes de mangues provenant de la province d'An Giang vers l'Australie et un autre d'une tonne vers les États-Unis.Les commandes d'exportation de Vina T&T et de nombreuses autres entreprises dès le début de l'année contribuent à apporter l’espoir sur une année prometteuse, notamment dans un contexte de difficultés commerciales dans le monde.Les négociations visant à favoriser l’accès de produits agricoles vietnamiens au marché chinois ont contribué à la hausse des exportations de fruits et légumes. En effet, l'année dernière, les exportations de fruits et légumes ont rapporté 5,6 milliards de dollars, dont 2,4 milliards de dollars grâce au durian.En même temps, les exportations de café ont atteint 1,61 million de tonnes, générant 4,2 milliards de dollars.Quant au riz, plus de 8 millions de tonnes de riz de diverses variétés ont été exportées, rapportant plus de 4,8 milliards de dollars.En 2024, les exportations de nombreux produits agricoles continueront de prospérer grâce à l'amélioration de la capacité de production, de transformation et d'approvisionnement.Bien que les produits agricoles vietnamiens soient déjà présents dans 190 pays, leur part de marché sur les grands marchés reste modeste. Par exemple, en Chine, les produits agricoles vietnamiens ne représentent actuellement que 5% du total des importations agricoles d'un pays comptant 1,4 milliard d'habitants. Il existe en outre un grand potentiel de croissance aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon.Pour le durian, il est probable que la Chine autorisera l'importation de durians surgelés vietnamiens sur son marché au début de cette année. Le chiffre d'affaires à l'exportation du durian devrait ainsi augmenter de 30% pour rapporter environ 3,5 milliards de dollars.De plus, les autorités vietnamiennes continuent d’œuvrer pour pouvoir exporter d’autres produits agricoles vers la Chine, tels que les noix de coco fraîches.Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, a souligné que le Vietnam avait signé 16 accords de libre-échange (ALE), dont 15 en cours de mise en œuvre. Grâce à ces accords, les exportations de fruits et légumes bénéficient de tarifs préférentiels, ce qui renforce la compétitivité des entreprises vietnamiennes.L'année dernière, les exportations de fruits et légumes, de café et de riz ont rapporté plus de 14 milliards de dollars, un niveau record. Cette année, elles devraient atteindre 17 - 17,5 milliards de dollars. -VNA