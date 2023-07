Vu Van Tinh, invalide de guerre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vu Van Tinh, domicilié dans la ville de Thái Binh, province éponyme du Nord, est connu comme l’un des infirmes de guerre exemplaires dans le développement économique de sa localité. Rencontre avec le patron d’un des plus anciens garages automobiles de Thái Binh.

Malgré un taux d’invalidité de 81%, Vu Van Tinh a surmonté toutes les difficultés pour réussir dans les affaires. Il est l’un des mécaniciens les plus qualifiés de la province de Thái Binh et le patron d’un grand atelier de réparation automobile. En outre, il se consacre à la formation professionnelle et à la création d’emplois en faveur de centaines d’enfants d’anciens combattants et d’invalides de guerre de la région, ce qui en fait un bel exemple au sein de sa localité.



Invalide, mais pas inutile



Suite à l’appel à la mobilisation de l’armée de la Patrie en 1977, le jeune Vu Van Tinh rejoint le 4e corps d’armée, basé dans la province de Tây Ninh (Sud), chargé de la défense des frontières sud-ouest. Lors d’un combat féroce, il est gravement blessé à la tête, ce qui entraîne un taux d’invalidité de 81%. Après sa démobilisation en 1980, il retourne dans sa ville natale avec une invalidité de catégorie 1, la plus grave sur une échelle de quatre.



Malgré son destin tragique, Vu Van Tinh choisit de ne pas se laisser abattre et suit l’enseignement du Président Hô Chi Minh : “Invalide, mais pas inutile”. En 1981, il ouvre un petit atelier de réparation de vélos pour subvenir à ses besoins. Progressivement, il apprend par lui-même le métier de mécanicien et se tourne vers les motos.



En 1993, grâce à des investissements audacieux économisés à partir de son commerce, il agrandit son atelier pour en faire un garage d’entretien et de réparation automobile, devenant ainsi l’un des premiers du genre dans la ville de Thái Binh. “Au début, j’ai dû faire face à de nombreuses difficultés : le manque de main-d’œuvre qualifiée et de fonds, car la réparation automobile exige des compétences élevées et des équipements coûteux”, se souvient-il. En outre, Vu Van Tinh est souvent confronté à des problèmes de santé. Cependant, avec une grande détermination et le fort soutien de sa famille, cet invalide de guerre a réussi à faire prospérer son entreprise.



Malgré l’absence de formation en mécanique, M. Tinh se consacre à l’auto-apprentissage grâce à Internet. Au fil du temps, son garage est devenu une référence fiable et l’un des plus anciens et prestigieux de la ville de Thái Binh, avec une existence de 30 ans.



Actuellement, M. Tinh gère deux garages qui affichent un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards de dôngs (plus de 75.000 euros), créant ainsi des emplois pour 20 travailleurs locaux, chacun payé entre 6 et 12 millions de dôngs par mois.



Solidarité avec ses frères d’armes



Vu Van Tinh éprouve une grande sympathie envers les invalides de guerre. Conscient des difficultés auxquelles font face leurs familles, il leur accorde une attention particulière, notamment à leurs enfants. “L’assistance aux vétérans, en particulier aux invalides de guerre, est également notre responsabilité en tant qu’anciens combattants ayant vécu des années de combat comme eux”, partage-t-il.



Entre 2015 et 2020, M. Tinh organise des formations au profit de plus d’une centaine d’enfants d’anciens combattants, dont beaucoup sont devenus des ouvriers qualifiés et des mécaniciens indépendants qui ont parfois ouvert leurs propres ateliers. Après avoir travaillé pendant dix ans dans l’atelier de M. Tinh, Pham Van Thu, domicilié dans le quartier de Hoàng Diêu, le considère comme un grand maître. “Malgré sa santé fragile, M. Tinh est toujours présent à l’atelier pour nous donner des instructions. Autrefois jeune homme sans aucune connaissance en mécanique automobile, je suis maintenant un ouvrier qualifié ayant un revenu mensuel de plus de 10 millions de dôngs”, révèle-t-il.



Pendant la période d’apprentissage et de stage à l’atelier de M. Tinh, chaque personne reçoit une assistance financière pour le déjeuner et est rémunérée à hauteur de 3 millions de dôngs par mois. Après avoir terminé son service militaire, Pham Xuân Huong, domicilié dans le quartier de Hoàng Diêu, se dit “chanceux d’avoir été accueilli dans le garage de M. Tinh pour suivre les formations et les stages”.



En plus de se consacrer à ses affaires et à la formation professionnelle, Vu Van Tinh est également président de l’Association des invalides de guerre exemplaires dans les affaires de la ville de Thái Binh et membre de l’Association provinciale des anciens combattants. Il rend visite régulièrement aux familles en difficulté pour leur accorder une aide opportune.



“Ces dernières années, Vu Van Tinh a apporté une contribution considérable à nos activités associatives. Il collabore avec les organisations sociales et syndicales de Thái Binh dans la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes méritantes”, observe Nguyên Van Han, président de l’Association des anciens combattants de la province de Thái Binh.



Grâce à ses contributions, Vu Van Tinh a reçu des satisfecit du Premier ministre, du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, ainsi que du Comité populaire provincial. Il est également un représentant régulier de Thái Binh à la conférence annuelle nationale des invalides de guerre exemplaires dans les affaires.-CVN/VNA