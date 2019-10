Binh Phuoc (VNA) – En octobre 2019, la province de Binh Phuoc compte 224 projets d’investissement direct étranger d’un fonds total de plus de 2,2 milliards de dollars, a fait savoir le directeur du Centre de la promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme, Vo Dang Khoa.

Les investissements dans la province se concentrent sur l’industrie auxiliaire, l’industrie manufacturière, l’agriculture high-tech, le commerce, le tourisme, l’urbanisation…, a-t-il ajouté.

Parmi ces projets figurent l’usine de transformation des aliments de sarl CPV FOOD dans la zone industrielle (ZI) Becamex Binh Phuoc, d’un investissement de 157,6 millions de dollars ; l’usine des aliments pour animaux de la société par actions d’élevage CP Vietnam dans la même ZI, d’un investissement de 36 millions de dollars.

Selon M. Khoa, la réforme administrative permet de créer un environnement de l’investissement plus favorable et plus rentable pour les entreprises.

En neuf mois, Binh Phuoc a autorisé la création de 829 nouvelles entreprises d’un fonds prescrit de près de 9.000 milliards de dongs. -VNA