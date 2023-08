Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - L’exposition internationale de matériaux et de machines à bois de Binh Duong (BIFA WOOD VIETNAM 2023) a été ouverte le 9 août au Centre d’expo internationale WTC Expo Binh Duong, réunissant plus de 100 grandes entreprises nationales et internationales qui exposent leurs produits sur près de 800 stands.L’expo présente des machines et des équipements industriels pour la transformation du bois, des accessoires et des matériaux pour l'industrie du bois et la transformation du bois, des matériaux en bois importés, le processus de production et de transformation du bois C’est une opportunité pour les entreprises nationales et étrangères de rencontrer et de chercher des opportunités de coopération, de créer une chaîne d'approvisionnement de matières premières et d'accessoires de l’industrie du bois, de fournir des machines, des technologie aux fabricants. Les entreprises ont aussi l’occasion d’évaluer et de sélectionner directement des produits, des machines et des équipements de pointe de nombreux fabricants réputés des États-Unis, du Japon, de Chine, de Taiwan (Chine), de l'Europe...Dans le cadre de cet événement, sont organisés des rencontres et visites d’usines de transformation et de fabrication du bois à Binh Duong ; des séminaires sur le bois canadien et son marché ; la promotion du commerce ; des ateliers sur l'accès au capital pour les entreprises du secteur du bois...Avec une valeur d'exportation de produits en bois de plus de 17 milliards de dollars, une croissance annuelle de 7,1% du secteur du bois, le Vietnam est l'une des destinations importantes des partenaires internationaux, affirmant sa position en tant que deuxième en Asie et 5e du monde dans l'exportation de bois et de produits en bois , a fait savoir le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Quoc Tri. - VNA