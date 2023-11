Les pêcheurs du bateau de pêche immatriculé QNg 90251 TS ramenés au continent. Photo : VNA

Le navire SAR 412 du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam (Vietnam MRCC) remorque la bateau accidenté vers le continent. Photo : VNA

Binh Dinh (VNA) – Le navire SAR 412 du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam (Vietnam MRCC) vient de sauver 39 pêcheurs à bord du bateau de pêche immatriculé QNg 90251 TS en détresse dans la zone maritime entre Hoang Sa et Truong Sa.Les pêcheurs et le bateau QNg 90251 TS ont été remis le 23 novembre au Comité populaire du district de Binh Son, province de Quang Ngai (Centre).Concrètement, le 20 novembre à 18h00, le bateau de pêche QNg 90251 TS du capitaine Nguyen Duy Thanh avait connu une panne de moteur. La proue du bateau avait été percée par de grosses vagues, provoquant une inondation importante dans le navire. Le capitaine avait contacté le Vietnam MRCC pour demander de l’aide.Après avoir reçu les informations, le Centre avait guidé les pêcheurs à appliquer des mesures pour garantir la sécurité et demandé au navire SAR 412 d'effectuer la tâche de sauvetage.Vers 23h21 le même jour, les forces de sauvetage avaient sauvé avec succès les pêcheurs et remorqué leur bateau hors de la zone dangereuse pour ramener vers le continent. - VNA