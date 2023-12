Réunion entre le Département du tourisme de Binh Dinh et les agences de gestion touristique des quatre provinces méridionales du Laos. Photo: thanhnien.vn

Binh Dinh (VNA) - Une réunion s'est tenue le 28 décembre à Binh Dinh pour discuter de la manière de promouvoir le développement touristique entre cette province au Centre du Vietnam, et les provinces d'Attapeu, Sékong, Champassak et Salavan, dans le Sud du Laos.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, Lam Hai Giang, lors de cet événement, les délégués ont reçu des informations sur les destinations, les produits, les services et les ressources touristiques, leur permettant de mieux comprendre l'histoire, la culture et la nature de Binh Dinh. L'objectif était d'élargir la coopération avec les provinces méridionales du Laos afin de développer des produits touristiques à l'avenir.



Binh Dinh continuera à se concentrer sur la mise en œuvre efficace des programmes de coopération entre les parties et à travailler en étroite collaboration avec les localités lao pour renforcer l'amitié, la solidarité et la coopération entre le Vietnam et le Laos, a déclaré Lam Hai Giang.



Un coin de la ville de Binh Dinh . Photo: VNA

Cet événement, organisé conjointement par le Département du tourisme de Binh Dinh et les agences de gestion touristique de ces quatre provinces méridionales du Laos, visait à mettre en œuvre un accord de coopération pour la période 2021-2025, signé le 30 mars 2023 entre le Comité populaire provincial de Binh Dinh et les autorités de ces localités lao.



A cette occasion, une délégation de représentants d'associations touristiques, d'agences de voyages, d'hôtels et de sites touristiques du Laos avait visité des destinations touristiques célèbres à Binh Dinh dans le but de développer des circuits et produits touristiques. -VNA