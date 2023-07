La province de Binh Dinh accueillera la finale de Miss Monde Vietnam 2023. Photo : VNA

Binh Dinh, 12 juillet (VNA) - Dans la ville de Quy Nhon, province centrale de Binh Dinh, le comité d'organisation de Miss Monde Vietnam 2023 a organisé le 10 juillet une cérémonie pour annoncer la finale nationale et le calendrier des événements connexes.S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur du service provincial de la culture et des sports, Ta Xuan Chanh, a souligné la signification du concours dans la vulgarisation de l'image de Binh Dinh et de son tourisme.Les autorités locales s'engagent à accompagner et à créer toutes les conditions favorables à la réussite du concours, a-t-il affirmé.Comme précisé lors de l'événement, la dernière soirée mettant en vedette les 40 meilleures candidates aura lieu à MerryLand Quy Nhon le 22 juillet.De nombreuses activités intéressantes auront lieu dans le cadre de la phase finale, dont un concours de beauté sportive, un festival de mode beauté et un programme de promotion du tourisme de Binh Dinh.- VNA