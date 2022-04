Binh Chanh fait peau neuve. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Cap cette semaine sur Binh Chanh, un district rattaché à Hô Chi Minh-ville, où la nouvelle ruralité bat son plein. En l’espace d’une décennie seulement, ce programme aura permis aux zones rurales de ce district de faire peau neuve et à ses habitants de prendre un nouveau départ.



Au départ, les agriculteurs de la commune de Binh Loi cultivaient la canne à sucre sur un sol stérile et riche en alun... Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rentabilité n’était pas au rendez-vous… Ils ont alors décidé de se convertir dans la culture de l’abricotier jaune: un choix qui, pour le coup, s’est avéré très rentable.



Grâce au soutien des autorités, les agriculteurs ont pu accéder à des prêts leur permettant d’accroître leur productivité et d’empocher annuellement plusieurs milliards de dôngs. En période de Têt (les fleurs d’abricotiers sont alors très recherchées), ils peuvent ainsi réaliser un bénéfice net de 200 à 300 millions de dôngs.



Outre la culture de l’abricotier jaune, la commune de Binh Loi est aussi très connue pour ses poissons d’aquarium et ses jardins d’orchidées.



Les éleveurs de poissons d’aquarium, pour ne prendre que cet exemple-là, arrivent à se faire plusieurs milliards de dôngs par an. Il faut dire que les poissons de Binh Loi s’exportent même vers le Japon et certains pays d’Asie du Sud-Est.



Actuellement, le district de Binh Chanh s’emploie à développer l’agriculture intelligente et à accélérer sa restructuration agricole. Les infrastructures ont par conséquent été modernisées et le niveau de vie des habitants s’en ressent… C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Nguyên Minh Hoàng, le président du comité populaire de la commune de Binh Loi.



«Nous continuerons d’investir dans la modernisation des infrastructures pour répondre aux besoins de développement et d’urbanisation de la localité, ce qui va tout à fait dans le sens des nouveaux critères de la nouvelle ruralité, qui font également la part belle à l’écotourisme», nous explique-t-il.



Situé à la porte ouest d’Hô Chi Minh-ville, Binh Chanh compte près de 850.000 habitants. Sa population augmente de 30.000 personnes par an en moyenne. En 2020, Binh Chanh est devenu le dernier district de Hô Chi Minh-ville à atteindre les normes de la nouvelle ruralité, avec un revenu par habitant qui a été multiplié par quatre en 10 ans, et qui atteint aujourd’hui 70 millions de dôngs. À ce jour, il reste seulement 534 foyers ayant des revenus inférieurs à 28 millions de dôngs par an. La plupart des habitants jouissent de revenus confortables et de conditions de vie meilleures, comme nous le confirme bien volontiers Trân Thi Ngoc Thao, qui est domiciliée dans la commune de Da Phuoc.



«On est tous partants, ici, pour la nouvelle ruralité. Les infrastructures routières ont été modernisées et les échanges commerciaux sont beaucoup plus fluides, maintenant… Je dois dire aussi que les autorités locales ont pris beaucoup de mesures pour nous permettre d’accéder à des prêts et d’écouler nos produits», nous dit-elle.



Binh Chanh s’emploie à devenir le grand centre économique, industriel, artisanal et commercial du sud-ouest de Hô Chi Minh-ville. Le district compte près de 25.000 entreprises, plus de 17.000 commerçants, quatre parcs industriels et un complexe industriel opérationnel. Au cours de la période 2016-2020, Binh Chanh a connu une croissance annuelle moyenne de son PIB de 20,5%. Alors que la proportion du secteur agricole diminue progressivement dans sa structure économique, avec un taux de croissance annuel moyen de près de 21%, les secteurs de l’industrie et de construction repésentent 80% du PIB local, devenant ainsi un véritable moteur de croissance économique.



Dans les temps à venir, Binh Chanh soumettra aux autorités municipales un projet de réaménagement régional, qui vise à élargir les parcs et les complexes industriels, à créer des zones de production agricole périurbaine et des zones d’agriculture intelligente. La priorité sera également de réaménager le système des centres commerciaux, des marchés de gros et des entrepôts, mais aussi de moderniser les infrastructures routières pour renforcer la connexion interrégionale, comme nous l’explique Pham Van Luy, président par intérim du district de Binh Chanh.



«Il s’agit maintenant de pérenniser les acquis… Il faut faire en sorte que ce développement soit durable. Ce qui importe, c’est d’impliquer davantage la population et les entreprises dans le développement des infrastructures routières et dans la construction des logements sociaux, la finalité étant d’améliorer le niveau de vie des habitants», nous indique-t-il.



Les résultats sont là, et ils sont globalement satisfaisants. Le défi, maintenant, pour toutes les communes néo-rurales de Binh Chanh, va être de ne pas s’endormir sur leurs lauriers…-VOV/VNA