L'artiste Jacob Reymond. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Une exposition Peintures musicales de peintre français Jacob Reymond aura lieu du 12 mars à 30 avril à l’Espace - Institut français de Hanoï.

La manifestation présentera aux amateurs d’arts de la capitale des peintures acryliques et à l’encre de Chine inspirées de la musique classique (comme des œuvres de Jean-Sébastien Bach), des compositions contemporaines et de la musique jazz.

L’exposition de peintures musicales de Jacob Reymond est une promesse d’uniques expériences originales. Le public est invité à utiliser un smartphone pour scanner le QR code placé à côté de l’œuvre et peut ainsi écouter les extraits de musique qui ont inspiré la création de l’artiste.

Le jeudi 3 avril à 18 heures, le public de L’Espace pourra assister à la performance de peinture musicale de l’artiste Jacob Reymond, au son du violon du jeune virtuose musicien Nguyễn Thiện Minh et accompagné par des mouvements poétiques de la danseuse et chorégraphe contemporaine Lê Mai Anh.

Nguyen Thien Minh est actuellement professeur de violon à l’Académie nationale de musique du Vietnam. Il a fait des tournées dans de nombreux pays à travers le monde : Allemagne, Norvège, Espagne, Danemark, Brésil, Suède.

L’artiste Lê Mai Anh est un nom éminent de la danse contemporaine. Grâce à son talent particulier et à son engagement actif dans les activités artistiques, elle participe à la réalisation de nombreuses œuvres, avec de nombreux chorégraphes et groupes de danse internationaux. Elle dirige actuellement le département de danse de l’École d’art et de musique Erato.–VNA