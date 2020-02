Hanoï (VNA) - Afin de protéger les travailleurs vietnamiens résidant à l’étranger, notamment dans les pays les plus exposés au Covid-19, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales développe en ce moment une application mobile dédiée à l’aide urgente.



Le ministère doit recenser le nombre exact de travailleurs étrangers au Vietnam et ceux qui souhaitent revenir prochainement dans notre pays. Il doit également préparer les structures pour les mises en quarantaine et aider les entreprises touchées par la pénurie de travailleurs étrangers. Il va également cesser de délivrer de nouveaux permis de travail pour éviter la propagation.



Le ministère de la Santé fait obligation aux passagers en provenance de la République de Corée de remplir une déclaration médicale aux postes frontières lors de leur arrivée sur le sol vietnamien. Les personnes présentant des symptômes de fièvre et de toux seront placées en quarantaine dans des établissements médicaux pendant deux semaines. -VOV/VNA