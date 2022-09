Photo: Comité organisateur

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international de l'agro-alimentaire de Ho Chi Minh-Ville - HCMC FOODEX 2022 aura lieu du 19 au 22 octobre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement, avec la participation de 300 entreprises.

Selon Ly Kim Chi, présidente de l'Association de l'alimentation et de l'agro-alimentaire de Ho Chi Minh-Ville, au cours des huit premiers mois de 2022, le Vietnam a exporté des produits agricoles et aquatiques ainsi que des aliments transformés vers plus de 190 pays et territoires. Il s'agira d'une excellente occasion pour le Vietnam de développer ses échanges et de coopérer avec des clients majeurs ayant des exigences élevées en termes d’hygiène alimentaire.

HCMC FOODEX 2022 présentera des denrées alimentaires, des boissons, des matières premières agroalimentaires… Dans ce cadre sont également prévus des séminaires et des rencontres d’entreprises.-VNA