Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – Un programme artistique intitulé “Printemps consacré au Parti” aura lieu le 2 février à l’Opéra de Hanoï et sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision du Vietnam (VTV), a annoncé le 22 janvier le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Ce programme est l’un des événements culturels organisés en l’honneur du 90e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février), dans le but de sensibiliser les Vietnamiens, notamment les jeunes, à la tradition patriotique et à la fierté nationale, de réaffirmer le rôle et le prestige du Parti, sa capacité de direction et sa force de combat pendant près d'un siècle plein de changements dans l'histoire du pays.

Le spectacle suscitera la participation de chanteurs de renom du pays dont les artistes du Peuple Quang Tho et Quoc Hung, les artistes émérites Dang Duong, Phuong Thao, Manh Dung, Truong Bac.

Par la même occasion, une exposition de documents ayant pour thème “Gloire du Parti communiste du Vietnam” s’est ouverte le 20 janvier à la Bibliothèque nationale du Vietnam (31, rue Trang Thi, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï).

Cette exposition présente plus de 700 documents papier et numériques et films documentaires qui racontent le processus de développement du PCV au cours des 90 dernières années. -VNA