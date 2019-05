Hanoi, 22 mai (VNA) - Le festival de parapente de Mu Cang Chai "Voler à la saison des pluies" 2019 aura lieu les 25 et 26 mai dans ce district de la province de Yen Bai, renommé pour ses rizières en terrasse.

Photo : VOV

Comme les années précédents, le festival aura lieu au col de Khau Pha, l'un des plus beaux sites de parapente au Vietnam.Les parapentistes nationaux et étrangers auront l'occasion d'échanger. En outre, les touristes pourront également s'inscrire pour des vols au-dessus des rizières en terrasse pendant la saison des pluies, l'une des plus belles périodes de l'année à Mu Cang Chai.A cette occasion, le district présentera également de nombreux produits locaux, organisera un concours de danse et des circuits touristiques. - CPV/VNA