Hanoï (VNA) - Le Festival culturel et gastronomique Vietnam-République de Corée 2019 se tiendra du 8 au 10 novembre dans la zone autour de la statue Ly Thai Tô, au bord du lac Hoan Kiêm.

Cette information a été annoncée lors d’une conférence de presse sur cet événement, organisée le 31 octobre à Hanoï.

La manifestation est organisée par l'ambassade de République de Corée en coordination avec le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, l’Association des Sud-Coréens à Hanoï, des entreprises sud-coréennes et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Il s’agit d’un événement annuel qui vise à renforcer les relations d’amitié entre les deux pays par le biais d'échanges culturels et gastronomiques.

Selon le comité d’organisation, cette onzième édition présentera plus de 100 stands exposant des produits et des plats traditionnels, permettant aux entreprises sud-coréennes d’atteindre les consommateurs vietnamiens.

La manifestation verra la participation d’artistes vietnamiens et sud-coréens, notamment le rappeur Ha Lê et la chanteuse Min du Vietnam, le chanteur et acteur Kim Dong-jun et le groupe de hip-hop Dynamic Duo de République de Corée, offrant au public des performances artistiques spéciales. De plus, de nombreux programmes auront lieu dans le cadre du festival, tels que des combats d'arts martiaux, des cours de cuisine, le tirage de prix,... -VNA