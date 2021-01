Hanoï (VNA) - La première édition du concours de musique "LiveSpace Vietnam 2021" va débuter ce samedi 16 janvier à L'Espace - Institut français de Hanoï. Une belle opportunité pour les groupes de musique indépendante de pouvoir intégrer la production professionnelle du pays.

"Những đứa trẻ", "Limebócx" et "Chú cá lơ" seront les trois groupes à jouer au premier concert du concours de musique "LiveSpace Vietnam 2021" qui se déroulera samedi 16 janvier à Hanoï, a annoncé son comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue mardi 12 janvier à L'Espace - Institut français de Hanoï.



L'événement est le fruit de la collaboration entre L'Espace, le Festival international de musique Monsoon, la Société de distribution de musique Believe Vietnam, l'Agence média Cổ động (Propagande), la société ProAVL, le studio AdNote, les journaux Thê thao & Van hoá (Sports & Culture) et Le Courrier du Vietnam de l'Agence Vietnamienne d'Information.



Si le marché de la musique du Vietnam reste encadré par les émissions télévisées, par les concerts et par les activités publicitaires, il semble que les artistes indépendants n'aient pas encore d’événements adéquats leur permettant d’atteindre le grand public ou de présenter leurs productions. C'est sur la base de ce constat qu'est né le concept de "LiveSpace Vietnam 2021".



"Les vrais musiciens devraient sortir des modèles actuels de production de musique, qui s'intéressent plus à l'apparence des artistes qu’aux techniques et mélodies, a souligné le compositeur Nguyên Quôc Trung, fondateur et directeur artistique du festival Monsoon. L'important est que les groupes de musique indépendante puissent profiter de ce concours pour devenir des musiciens dits +professionnels+".



Terrain de jeu pour les jeunes musiciens

"LiveSpace Vietnam 2021" consistera en une série de six concerts destinés aux groupes de musique indépendante (indie) du pays. Chaque deux mois, les candidats auront la chance de jouer devant près de 300 spectateurs à L'Espace.



Le gala final se tiendra en décembre 2021 puis les finalistes participeront au Festival international de musique Monsoon, prévu au début de l'année suivante. Le vainqueur du concours signera avec la Société de distribution de musique Believe Vietnam en vue d’enregistrer leurs chansons et les diffuser à l'échelle internationale.



"C'est un programme de renforcement des capacités des jeunes artistes, pour les accompagner dans la construction d'une carrière professionnelle, leur donner les outils nécessaires afin de naviguer au mieux dans l'industrie musicale. Les concerts permettront aussi de sélectionner, renseigner, informer une quinzaine de groupes de musique talentueux, de leur donner confiance en eux, et puis de les lancer dans le marché de la musique", a indiqué Thierry Vergon, directeur de L'Espace.



Plus précisément, les artistes de Monsoon guideront ensuite tous les musiciens participant à ce concours dans l'expérimentation des dernières techniques d'enregistrement et de production musicale, et puis dans l'organisation d'activités artistiques. Ces jeunes artistes pourront également rencontrer et écouter les conseils des musiciens de renom, afin de mieux maîtriser leurs performances sur scène.

Les trois groupes du premier concert de "LiveSpace Vietnam 2021" sont en fait des artistes déjà connus de la scène indie de Hanoï.



Fondé en 2015, "Những đứa trẻ" a sorti deux albums d'extended play (EP) de genre punk rock, et attire près de 20.000 abonnés sur les réseaux sociaux. De son côté, "Limebócx", créé en 2017, modernise la musique traditionnelle vietnamienne avec les mélodies du beatbox. "Chú cá lơ", le benjamin des trois groupes, a commencé à jouer ensemble en 2019.



"En réalité, peu de musiciens indépendants peuvent vivre uniquement avec leur passion. Si vous n'avez pas assez de temps pour pratiquer votre musique, vous ne pourrez pas non plus améliorer la qualité de vos produits. Via ce concours, j'espère que le grand public vietnamien pourra faire connaissance avec beaucoup de jeunes artistes de talent du pays", a confié Quôc Trung.



L'appel de candidature est toujours ouvert au public sur la page de Facebook de "LiveSpace Vietnam" et à l'adresse http://bit.ly/3s06H7x.



Les billets sont vendus à L'Espace et sur la plateforme de vente en ligne TicketBox.-CVN/VNA