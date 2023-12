La délégation sportive des handicapés vietnam iens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le colloque ASEAN - Japon sur l'égalité des sexes aura lieu du 9 au 12 janvier 2024 à Hanoï sur le thème "Approche globale pour l'égalité des sexes dans et à travers le sport", a annoncé ce lundi le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le colloque vise à créer une base permettant aux décideurs sportifs de chaque pays de prendre conscience de l'importance de la participation des femmes et des filles à des activités sportives dans le contexte socioculturel de chaque pays membre de l’ASEAN.



Il contribuera également à fournir les connaissances et les outils nécessaires pour que les décideurs politiques sportifs de l'ASEAN puissent comprendre clairement la problématique de l'inégalité structurelle entre les sexes et tirer parti de leur position stratégique pour vulgariser une approche adoptée pour aborder les questions de genre.

Les parties prenantes élaboreront des stratégies, créant des opportunités pour les décideurs politiques sportifs de l'ASEAN d'échanger et de participer à l'élaboration de stratégies à moyen et long termes sur l'égalité des sexes dans les sports dans chaque pays.



En 2024 et en 2025, le Vietnam accueillera la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur les sports (SOMS), la réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sports (AMMS) et des conférences connexes, coordonnera l'organisation des activités de l'ASEAN dans le domaine du sport.



La coordination du Vietnam avec le Japon et le Secrétariat de l'ASEAN pour organiser des activités dans le cadre de la coopération ASEAN-Japon en matière de sport, dont ce colloque ASEAN - Japon sur l'égalité des sexes, est importante et nécessaire, démontrant la responsabilité du pays au sein de la communauté de l'ASEAN. -VNA