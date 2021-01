Demander la calligraphie aux jours du Nouvel An témoigne du respect de l’instruction et de la connaissance des Vietnamiens. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Quelques 60 calligraphes viennent d'être sélectionnés pour participer à la Fête de la calligraphie à l'occasion du Nouvel An lunaire 2021, le Têt du Buffle, au Temple de la Littérature à Hanoï.

Lors du récent processus de sélection, le comité organisateur a reçu 216 œuvres calligraphiques de 95 calligraphes issus de plusieurs villes et provinces du pays. Les meilleures œuvres seront exposées et récompensées lors de la cérémonie d'ouverture de la Fête.

Cette manifestation vise à honorer l’art de la calligraphie et à répondre au désir des Vietnamiens de demander de beaux idéogrammes en hán (chinois classique) ou en nôm (écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien) lors du Têt traditionnel.

Demander la calligraphie aux jours du Nouvel An lunaire témoigne du respect de l’instruction et de la connaissance des Vietnamiens. Les idéogrammes retranscrivent les voeux de la chance, de la prospérité et de la longévité pour la nouvelle année. -VNA