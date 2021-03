L’artiste d’animation Nguyên Quynh Phuong. Photo : NVCC/CVN

Paris (VNA) - L’exposition de peinture intitulée "XS" de la jeune artiste vietnamienne Nguyên Quynh Phuong aura lieu du 13 mars au 5 juin 2021 dans la Galerie d’art Trà Art, à Paris (France).

L’artiste d’animation Nguyên Quynh Phuong (ou Pipou) est diplômée en illustration et animation de l’École des beaux-arts de Cambridge, Royaume-Uni, en Master en animation à la prestigieuse école de l’image des Gobelins en France en 2020. Elle a collaboré avec le Studio La Cachette, Brunch Studio, Studio Pivote et Picnic Studio pour des projets de courts métrages.

Jeune artiste vietnamienne passionnée par la narration, le monde des films d'animation et des dessins animés, elle excelle dans la création d’univers et de personnages attachants. Elle n’a eu de cesse de renouveler sa pratique artistique en tissant des résonances entre l’illustration et l’animation 2D/3D avec la peinture en gouache, au pastel, à l’huile et même la réalité augmentée.

Elle puise dans ces différents moyens pour découvrir de nouvelles sources d’inspirations et vivre plus intensément sa passion d'artiste.

Avec le projet "XS", Quynh Phuong a décidé de sortir de sa zone de confort et d’expérimenter un nouveau support. Ce travail est un projet ambitieux qui allie tradition et modernité grâce à une série de peintures à l’huile, peintures numériques et une installation vidéo.

Quelques peintures de Nguyên Quynh Phuong seront prévues présentées dans l’exposition XS. Photo : NVCC/CVN

L’exposition de peinture intitulée "XS" de l’artiste vietnamienne Nguyên Quynh Phuong aura lieu du 13 mars au 5 juin 2021 dans la Galerie d’art Trà Art, à Paris (France). Le nom de cette exposition est un jeu de mot avec "exs" de ses amours passés. À travers cette série, Quynh Phuong rassemble des souvenirs de ses histoires d’amours passées et nous raconte ces expériences qui ont construit sa personnalité actuelle. Avec une profonde sensibilité, elle nous fait partager des souvenirs empreints de nostalgie et de bienveillance. L'artiste nous dévoile des pans de son histoire personnelle avec les lieux et les personnes de son passé. Elle situe tous ces souvenirs dans une terre imaginaire et utopique remplie de douceur et d’amour. L’apparence poétique et fantastique des créatures nous renvoie au monde des films d’animation qui est la source d’inspiration principale de l’artiste. Cette exposition modeste abrite en son sein un éclatement de couleurs et de formes.

Les traits de pinceaux reposants et une palette de couleurs chaudes et vives teintent d'une tendre empathie tous ces petits moments qui font notre quotidien. Dans son univers, la nature agit comme un remède pour sa vie et sa pratique artistique. Si ces souvenirs peuvent parfois être tristes ou douloureux, Pipou parvient à en extraire une tendresse, une délicate nostalgie qui les fixe dans nos mémoires comme une madeleine de Proust.

Trà Art est une nouvelle galerie d’art à Paris, près du quai de Jemmapes. Il s’agit d’un lieu polyvalent : à la fois une maison de thé provenant des forêts isolées au Nord du Vietnam, à la fois une galerie d’art en faveur des artistes vietnamiens. Ce nouvel endroit, fondé et dirigé par une jeune femme vietnamienne, porte une ambition de soutenir les artistes contemporains du Vietnam ainsi que celles et ceux ayant le lien franco-vietnamien. En effet, cet espace est une représentation de la philosophie asiatique, notamment vietnamienne qui se réunit dans la contemplation et l’évolution. Trà Art représente également une liaison entre le contemporain et l’authenticité dans un espace artistique polyvalent.- CVN/VNA