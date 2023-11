Bangkok arrive au quatrième rang des villes touristiques les plus recherchées en 2023. (Photo: nationthailand.com)

Bangkok (VNA) – Selon une enquête sur les 10 destinations touristiques les plus recherchées dans le monde cette année récemment publiée par eDreams Odigeo, une importante agence de voyages, Bangkok, la capitale de Thaïlande, occupe la 4ème position après Londres, Paris et New York.Le porte-parole du bureau du Premier ministre thaïlandais, Chai Watcharong, a déclaré que cela reflète la popularité de la Thaïlande en tant que destination touristique.Il a également mentionné l'évaluation du site Web Traveloffpath selon laquelle Bangkok est l'une des destinations les plus populaires d'Asie. Il se distingue par son mélange unique de temples anciens, de marchés animés et de paysages sereins, offrant aux touristes une expérience semblable à un voyage cinématographique. De plus, Bangkok possède des merveilles historiques comme le Grand Palais et le Wat Arun, magnifiquement agrémentées de la vie animée des rues de la ville, des marchés flottants et des rues gastronomiques animées.Selon Chai Watcharong, le Premier ministre Srettha Thavisin a exprimé sa gratitude pour la collaboration de toutes les agences afin de renforcer le secteur touristique thaïlandaise. Le Premier ministre a également remercié les touristes qui ont fait preuve de confiance et d'enthousiasme pour le tourisme en Thaïlande.Le gouvernement s'engage dans des stratégies qui améliorent les infrastructures touristiques, la commodité, les mesures de sécurité et présente des modèles touristiques qui répondent aux demandes des voyageurs tout en préservant l'identité thaïlandaise distincte et la culture dominante, a déclaré Chai Watcharong.Les 10 destinations les plus recherchées au monde en 2023 sont Londres (Royaume-Uni), Paris (France), New York (États-Unis), Bangkok (Thaïlande), Barcelone (Espagne), Istanbul (Turquie), Tokyo (Japon), Rome (Italie), Milan (Italie) et Madrid (Espagne).- VNA