Photo d'illustration : VNA



Bac Liêu (VNA) - Dans le but de transformer la structure économique vers la croissance verte et durable, Bac Liêu choisit les énergies renouvelables comme l'un des axes prioritaires pour son développement.

Bac Liêu est riche de potentiels et d'atouts en matière de développement des énergies renouvelables : un littoral de plus de 56 km ; un nombre élevé des heures d'ensoleillement, environ 2.900 heures/an ; pas être touché par les catastrophes naturelles.



Selon le directeur du Département du plan et de l'investissement de Bac Liêu, Huynh Chi Nguyên, la province abrite la centrale éolienne de Bac Liêu, d'une capacité de 99,2 MW et d'un investissement total de plus de 5.500 milliards de dongs (près de 239 millions de dollars). Il s'agit du seul projet éolien offshore au Vietnam.



Selon M. Nguyên, Bac Liêu attire également 19 autres projets éoliens, d'une capacité totale de plus de 4.000 MW.



Bac Liêu vise à ce que d'ici 2030, la capacité totale des sources d'énergie atteigne environ 9.780 MW, dont l'énergie éolienne représente 5.000 MW ; l'énergie solaire, 1.550 MW. La production annuelle d'électricité atteint environ 31 milliards de kWh.



Dans le même temps, la province construit également un réseau électrique capable de connecter les provinces voisines et le delta du Mékong, ce garantissant ainsi un approvisionnement sûr en électricité.



Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Bac Liêu, Pham Van Thiêu, a déclaré que dans les temps à venir, la province continuerait à développer les sources d'énergie propres.



La province développe rapidement et durablement des sources de production d'électricité avec une structure et une distribution raisonnables, assurant la sécurité, la fiabilité et la stabilité et répondant aux exigences de la protection de l'environnement.



Elle encourage et crée les conditions favorables à la participation du secteur privée au développement énergétique, à l’amélioration de la qualité de l'élaboration de la planification du développement énergétique et des plans connexes.



La mise en œuvre actuelle et prochaine d’une série de projets va permettre d'ouvrir une nouvelle étape pour que l'économie de Bac Liêu se développe plus rapidement et plus durablement, a souligné M. Thiêu. -VNA