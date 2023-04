Récolte du litchi au district de Luc Ngan, province de Bac Giang. Photo : VNA



Bac Giang (VNA) - Selon le Département du développement rural de Bac Giang, la province se concentrera sur la promotion des produits du programme "À chaque commune, son produit" (OCOP) dans les médias et l'écoulement des produits OCOP associé au marché du tourisme. En même temps, la traduction en langues étrangères des produits OCOP de la province sera menée pour promouvoir les produits auprès des consommateurs étrangers.



Bac Giang promulguera également de manière proactive son plan de mise en œuvre du programme OCOP pour la période 2023-2025, afin que les localités s'organisent.



Parallèlement, Bac Giang a élaboré un règlement sur le contrôle et la supervision des produits une fois certifiés conformes aux normes OCOP, afin de superviser rapidement leur qualité.



Bac Giang intégrera également des programmes pour aider les fabricants de produits OCOP à maintenir et améliorer la qualité de leurs produits tels que l’aide pour le développement des infrastructures, les machines et équipements, les timbres, les étiquettes et les emballages…. Parallèlement, les activités de promotion commerciale et de transformation numérique dans l'évaluation, la classification et la gestion des produits OCOP… seront accélérées.



Le Département du développement rural de Bac Giang a proposé au Comité populaire provincial d'orienter les secteurs et les localités dans l'utilisation des produits OCOP qualifiés trois étoiles ou plus comme cadeaux lors d'événements locaux pour favoriser leur promotion et leur écoulement.



Les Comités populaires des districts et des villes associent le développement des produits OCOP à leurs objectifs de développement socio-économique.

Bac Giang promeut l'écoulement des produits OCOP associé au tourisme. Photo : bacgiang.gov.vn



Le programme OCOP est un programme de développement économique dans les zones rurales dans le sens du développement endogène et de la valeur ajoutée. Le but est de construire, développer et améliorer la qualité de 6 groupes de produits avantageux dans les zones rurales afin de promouvoir la restructuration économique, d'améliorer les revenus et le niveau de vie des habitants.



Afin de maintenir et d'améliorer le nombre d'étoiles des produits OCOP, et en même temps orienter le nouveau développement de produits clés pour participer au programme OCOP, en 2022, le Département du développement rural de Bac Giang a organisé trois formations pour plus de 200 responsables de districts et communes participant au Programme OCOP, organisé pour plus de 300 tours de produits OCOP pour participer à des expositions.



Bac Giang a aidé 63 coopératives agricoles dans la création de sites web de commerce électronique, de tampon de traçabilité, dans la formation des ressources humaines, la construction d'infrastructures de zones de matières premières, contribuant à l'application des technologies dans la production et la vente des produits OCOP.



En 2022, le Conseil provincial d’OCOP a organisé deux tours d'évaluation et de classification des produits. En fin 2022, la province comptait 205 produits sous le label OCOP (31 produits qualifiés quatre étoiles et 174 produits 3 étoiles). En même temps, Bac Giang a évalué et reconnu le produit de tourisme culturel et écologique de Ban Ven de la coopérative Than Truong, district de Yen The.

Bac Giang a le litchi Luc Ngan Hông Xuân qui répond aux normes 5 étoiles et a été proposé au gouvernement pour évaluation et reconnaissance.

Le programme OCOP, lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021.- VNA