Le Comité directeur du Comité central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines organise une conférence nationale en ligne pour résumer une année de ses activités. Photo : baobacgiang.com.vn

Bac Giang (VNA) – Bac Giang continuera à régler les lacunes et limites et à améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption d’ici la fin de l’année, selon le Comité populaire provincial.



La province continuera à appliquer efficacement la Loi sur la lutte contre la corruption, à évaluer et à mettre en œuvre son plan 2023 sur le changement de poste de travail des cadres, fonctionnaires et employés publics.



En outre, la province renforcera la discipline administrative, l'inspection et le contrôle de l'exercice des fonctions par ses cadres, fonctionnaires et employés publics. Elle rendra public le processus de gestion des procédures administratives afin que les populations locales puissent surveiller le comportement des cadres, fonctionnaires et employés publics.



Afin de détecter et de traiter de manière proactive les affaires de corruption, Bac Giang renforcera l'inspection et accélérera la mise en œuvre des réglementations en la matière, en association avec la mise en œuvre des responsabilités et des tâches assignées dans tous les domaines. La province traitera strictement les cas de violations et les résultats seront rendus publics conformément à la loi.



Les agences d'inspection, de police et d'agences judiciaires locales se coordonneront pour suivre et régler des affaires de corruption.



Par ailleurs, Bac Giang prendra des mesures efficaces pour récupérer les biens perdus et détournés dans les affaires pénales liées à la corruption ou des affaires économiques.



Au premier semestre, la Police provinciale a découvert et mis en examen de nombreuses affaires de corruption, dont deux liées à l'immatriculation des véhicules automobiles, cinq à la gestion foncière et trois à des entreprises privées.



Le secteur provincial de l'inspection a mené 80 inspections administratives dans 225 unités. Il a rendu 212 décisions d'infliger des amendes administratives de plus de 1,56 milliard de dongs ( plus de 65.500 dollars).



Les tribunaux de la province ont jugé en première instance dix affaires de corruption impliquant 14 personnes et a jugé sept affaires impliquant 11 autres.



Les pertes nouvellement découvertes dues à la corruption se sont élevées à 22,26 milliards de dong dont plus de 11,34 milliards de dong ont été récupérés.



Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l'État vietnamien considèrent la corruption comme un "ennemi intérieur" et continuent de lutter de manière drastique, en particulier depuis le 11e Congrès national du Parti.



Au 13e Congrès national du Parti, un grand nombre de politiques et de solutions fortes ont été proposées pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption.



Le 22 septembre 2021, le Bureau politique a publié la conclusion No 14-KL/TW sur la "préconisation d’encouragement et de protection des cadres dynamiques et créatifs pour l’intérêt commun", contribuant à inciter la créativité des cadres.



Le 2 février 2023, le Bureau politique a publié le règlement No 96-QD/TW sur le vote de confiance à l'encontre des personnes titulaires de postes de direction et de gestion dans le système politique. Selon le règlement, le vote de confiance est un élément essentiel de l’évaluation périodique des cadres, plutôt qu'un simple moyen de référence pour l’évaluation, l’affectation et l’utilisation des cadres. -VNA