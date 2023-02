Photo: tuyengiao.vn



Bac Giang (VNA) - Cette année, la province septentrionale de Bac Giang se concentre sur le développement et l’amélioration du mouvement "Tout le peuple s’unit pour l’édification d’une vie culturelle" dans un effort de bâtir un environnement culturel sain dans tous les domaines, a affirmé le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Son.



Bac Giang fixe l’objectif qu’en 2023, 88,6% des foyers remporteront le titre de "famille culturelle"; 81,5% des villages et quartiers résidentiels, celui de "village ou quartier culturels". En outre, 75% des agences, unités et entreprises répondront aux normes culturelles; 85,2% des quartiers et bourgs à celles des zones urbaines civilisées…



La province renforce la présentation des contenus du mouvement "Tout le peuple s’unit dans l’édification d’une vie culturelle" dans des mouvements et programmes tels que l’édification de la Nouvelle Ruralité, la défense de la sécurité publique et de l’ordre social.



Dans le même temps, la province multiplie les activités de communication sur l’assainissement de l’environnement, l’édification d’un environnement culturel dans les lieux de travail, la réforme administrative, la prévention et la lutte contre les fléaux sociaux, le renforcement de la coordination et des liens entre familles et écoles dans la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants...



Bac Giang attache également de l’importance aux infrastructures et aux équipements pour les institutions culturelles, notamment la construction d’établissements culturels et sportifs, de parcs pour les enfants, adolescents et personnes âgées.



Elle compte organiser des tournois et concours artistiques et sportifs, tout en promouvant la préservation et la promotion de ses valeurs culturelles traditionnelles uniques, a indiqué Mai Son.

Photo: snv.bacgiang.gov.vn



Selon le vice-président du Comité populaire de Bac Giang, la province renforce la communication pour sensibiliser les responsables, les membres du Parti et la population, en particulier les dirigeants, à la position et au rôle de la culture. Elle place les objectifs et tâches de développement culturel au même niveau que les objectifs et tâches politiques et économiques...



Parallèlement, Bac Giang intensifie l’inspection et la supervision de la mise en œuvre des mouvements au niveau local, et intensifie les efforts pour généraliser les modèles exemplaires dans le mouvement "Tout le peuple s’unit dans l’édification d’une vie culturelle"...



En 2022, la province comptait plus de 426.000 "familles culturelles", soit 91,9% de sa population; plus de 1.800 "villages et quartiers résidentiels culturels" (86,5%).



A l’heure actuelle, la province compte 545 modèles exemplaires du mouvement "Tout le peuple s’unit dans l’édification d’une vie culturelle". Bac Giang accorde l’attention à l’édification d’un environnement culturel sain dans les familles, les communautés résidentielles, les écoles, les bureaux, les entreprises... La province met en œuvre effectivement le code de conduite familiale et élabore des modèles familiaux exemplaires pour renforcer les liens entre leurs membres.



Le secteur de l’éducation et de la formation accélère la mise en œuvre des mouvements "Chaque enseignant est un exemple de moralité, d’autoformation et de créativité", "L’innovation et la créativité dans l’enseignement et l’apprentissage", "Édifier des écoles conviviales avec des élèves actifs"…



Certaines grandes entreprises de la province ont commencé à aménager des espaces extérieurs tels que terrains de sports et espaces verts, à organiser des voyages, des pique-niques, des teambuilding…, pour leurs employés, afin d’enrichir leur vie culturelle.



La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. D’une superficie de 3.895 km², elle a une population de plus de 1,8 million d’habitants. La province compte 10 unités administratives au niveau de district, dont une ville et neuf districts.

Avec ses nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s’efforce de développer de manière globale et solide d’ici 2025 ses secteurs économiques industriels, agricoles et des services, afin que son PIB figure dans le top 15 national. -VNA