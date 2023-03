Cérémonie d'admission de nouveaux membres du Comité du Parti de l'Association des entreprises de la province de Bac Giang. Photo: bacgiang.gov.vn

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) cherche à développer des organisations du Parti du secteur privé, notamment au sein des entreprises implantées dans ses zones et complexes industrielles, selon le Comité provincial du Parti du bloc des entreprises.

Bac Giang continue à mettre en œuvre la décision N° 308-QD/TU du Comité permanent du Comité provincial du Parti sur la promulgation du « règlement sur la coordination entre le Comité provincial du Parti du bloc des entreprises et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial ; les comités du Parti des districts, villes et les comités du Parti relevant du Comité provincial du Parti ; certaines organisations du Parti et organisations de masse dans le travail de développement des organisations du Parti et des organisations de masse au sein des entreprises de la province».



En outre, Bac Giang s'applique à la mise en œuvre de la Résolution N° 21-NQ/TW du 16 juin 2022 du Comité central du Parti sur la consolidation et le développement des organisations de base du Parti et l'amélioration de la qualité des membres du Parti dans la nouvelle période. La province se penche également sur la recherche théorique et les résumés pratiques sur le rôle des organisations du Parti et des organisations de masse au sein des entreprises.



Dans l’avenir, Bac Giang donnera la priorité au soutien aux entreprises pour éliminer les difficultés, maintenir une production et des activités commerciales stables ; établir des relations étroites entre organisations du Parti, organisations de masse et chefs d'entreprise.



La province se concentrera également sur l'amélioration de la qualité des activités des antennes et comités locaux du Parti, le renforcement des capacités des cadres chargés des affaires liées au Parti et des organisations de masse au sein des entreprises.





Le Comité du Parti du bloc des entreprises de Bac Giang renforcera la direction et le soutien au développement des organisations du Parti et des membres du Parti au sein des entreprises et leur accordera des conditions nécessaires pour assurer des bons résultats du travail de développement des organisations du Parti et des organisations de masse au sein des entreprises.



Actuellement, l'organisation du Parti du bloc des entreprises de Bac Giang comprend 64 antennes avec 3.800 membres. Les entreprises locales gèrent plus de 220.000 ouvriers et employés.



Ces dernières années, le Comité provincial du Parti du bloc des entreprises a donné des suggestions au Comité permanent du Comité provincial du Parti et a proposé des mesures pour développer les organisations du Parti au sein des entreprises locales, notamment celles du secteur privé.



Il a axé ses actions sur le développement des organisations du Parti et des organisations de masse au sein des parcs industriels et des associations des entreprises. Il a fondé et dirigé le groupe de travail pour organiser des activités de sensibilisation et des rencontres avec des membres du Parti, recueillir leurs opinions sur le développement des organisations du Parti et des organisations de masse au sein des entreprises.



En 2022, l'organisation du Parti du bloc des entreprises a admis 185 nouveaux membres dont 120 travaillant dans des entreprises du secteur privé, soit 64,8%. En particulier, les organisations du Parti des zones industrielles provinciales ont admis 25 nouveaux membres et l'organisation du Parti de l'Association des entreprises de Bac Giang, 12.



Le Comité provincial du Parti du bloc des entreprises a désigné des membres de son comité exécutif en tant que secrétaires des Comités du Parti des parcs industriels et a nommé trois responsables à temps plein en tant que secrétaires adjoints des organisations du Parti de l’Association des entreprises et des zones industrielles. -VNA