Vernissage de l'exposition. Photo: baobacgiang.vn

Bac Giang (VNA) - La province septentrionale de Bac Giang accorde toujours une priorité à la communication sur la souveraineté maritime du Vietnam.

Une exposition thématique intitulée "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam – les preuves historiques et juridiques" a ouvert ses portes le 20 avril dans le Musée de la province de Bac Giang, sis au no. 6, rue Nguyen Van Cu, quartier de Tran Phu, ville de Bac Giang, province éponyme.

L’événement a exposé 80 photos et 42 objets relatifs à la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys), outre 180 photos sur les ethnies et les religions au Vietnam. Quelque 40 photos et près de 200 objets qui sont des souvenirs des soldats et habitants de Bac Giang pendant les deux guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains (de 1945 à 1975) ont également été présentés lors de l’événement.

Ces documents sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels ; témoignant de la tradition historique et révolutionnaire de la population, de l’identité culturelle de la communauté ethnique du Vietnam et de Bac Giang en particulier, ainsi que de leurs contributions actives à l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Le vice-directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Sy Cam, a affirmé que l’exposition contribuait à affirmer la souveraineté territoriale et insulaire de la nation, à présenter les ethnies et les croyances religieuses dans le pays, dont la province de Bac Giang.

Des élèves à l'exposition. Photo: VNA

De nombreuses preuves historiques et juridiques sur la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa et Truong Sa affirment que le Vietnam est le premier pays à les occuper et à y exercer de manière continue et pacifique sa souveraineté depuis que ces archipels n’appartenaient à aucun, au moins depuis le XVIIe siècle.

La souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et de Truong Sa est acquise par deux moyens: le droit historique découlant de l’utilisation et de l’occupation durable d’un territoire sans maître aux temps des seigneurs Nguyên du XVIIe au XVIIIe siècles et la souveraineté formée à partir de l’occupation effective et l’exercice ininterrompu des droits de souveraineté sous la dynastie des Nguyên au XIXe siècle.

La garnison de Hoang Sa, créée pour gérer, défendre et exploiter les archipels, était une preuve éclatante. La garnison de Hoang Sa, et celle de Bac Hai (fondée après la garnison de Hoang Sa), fonctionnèrent sur ordre de sept seigneurs Nguyen, sans avoir rencontré aucun litige. Une autre référence historique était l'organisation des unités administratives de Hoang Sa (Hoang Sa et Truong Sa) dans le système d'organisation administrative de l'État féodal.

Hoàng Sa et Truong Sa ont été encore notés assez minutieusement dans un certain nombre d’anciens livres et les “châu ban” de la dynastie des Nguyên (pièces d’archives annotées à l’encre rouge par les empereurs Nguyên, 1802-1945).

Le “Phu Biên Tap Luc” (ensemble de livres recueillant des informations socio-économiques importantes de la Cochinchine, de Hoang Sa et de Truong Sa depuis le 16e siècle) écrit par Lê Quy Dôn en 1776, décrivit l’exercice de la souveraineté par le Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa comme suit : “Au large du grand port du village de An Vinh, sous-préfecture de Binh Son, préfecture de Quang Nghia, il y a une montagne nommée Cu lao Ré (île de Ré) dont la largeur est évaluée à plus de 30 lieues. Autrefois, les habitants du hameau de Tu Chinh y cultivaient des haricots. On y arrive en traversant la mer en quatre veilles. Au delà de l’île de Ré s’étend l’archipel Dai Truong Sa dao (Iles aux Grandes et Longues Dunes). Il y a de nombreux produits marins et diverses marchandises. La Compagnie de Hoàng Sa avait été créée pour les recueillir. Il faut trois jours pour parvenir à l’archipel qui est proche du pays de la Mer du Nord.”.

En 1884, l’Administration française en Indochine entérina la souveraineté du Vietnam sur ces deux archipels.

En 1938, le roi Bao Dai continua à exercer le pouvoir d’Etat en affirmant la souveraineté du Vietnam sur ces deux archipels.

Au moment où le Vietnam fut provisoirement divisé en deux: le Nord et le Sud, ces deux archipels étaient situés de l'autre côté du 17e parallèle au Sud, de sorte que les administrations politiques au Sud, tout comme celles ayant un statut juridique dans les relations internationales, continuèrent à assurer la protection et la gestion de Hoang Sa et de Truong Sa de 1954 à 1975.

En 1982, sept ans après la réunification nationale en 1975, le Vietnam a créé le district de Hoang Sa et celui de Truong Sa. Aujourd’hui, le district de Hoang Sa appartient à la ville de Da Nang, et celui de Truong Sa, à la province de Khanh Hoa.

Le Vietnam dispose suffisamment de preuves historiques et juridiques pour prouver et défendre sa souveraineté sur les deux archipels de Hoang Sa et Truong Sa à travers les périodes historiques. -VNA