Bà Ria-Vung Tàu (VNA) – La province côtière méridionale de Bà Ria-Vung Tàu vise à devenir un centre économique maritime national et un centre de services maritimes de l’Asie du Sud-Est d’ici 2050.

Bà Ria-Vung Tàu vise à devenir un pôle économique maritime national et un centre de services maritimes de l’Asie du Sud-Est d’ici 2050. Photo : baodautu.vn Bà Ria-Vung Tàu vise à devenir un pôle économique maritime national et un centre de services maritimes de l’Asie du Sud-Est d’ici 2050. Photo : baodautu.vn

Selon le plan global de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, qui est en attente d’approbation, la localité deviendra une ville sous l’autorité centrale avec une structure urbaine multicentrique et des infrastructures de transport multimodales.



Elle est également appelée à devenir une porte d’entrée sur la mer et un centre industriel de la région du Sud-Est, ainsi qu’un pôle touristique de qualité et de classe internationale.



La localité se développera de manière globale, dynamique et durable, sur la base de «bonnes infrastructures, bon environnement et bonnes ressources humaines». Selon le plan global de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, qui est en attente d’approbation, la localité deviendra une ville sous l’autorité centrale avec une structure urbaine multicentrique et des infrastructures de transport multimodales.Elle est également appelée à devenir une porte d’entrée sur la mer et un centre industriel de la région du Sud-Est, ainsi qu’un pôle touristique de qualité et de classe internationale.La localité se développera de manière globale, dynamique et durable, sur la base de «bonnes infrastructures, bon environnement et bonnes ressources humaines».

Un coin de Bà Ria-Vung Tàu. Photo: baria-vungtau.dcs.vn

Lors d’une conférence en mai, le secrétaire du comité provincial du Parti, Pham Viêt Thanh, a déclaré que le plan global avait été affiné sur la base des commentaires et des recommandations du conseil national d’évaluation, des ministères, des agences centrales, des secteurs, des experts, des scientifiques et du public. Le schéma directeur suit également les orientations de développement du pays en général et de la région du Sud-Est en particulier. Lors d’une conférence en mai, le secrétaire du comité provincial du Parti, Pham Viêt Thanh, a déclaré que le plan global avait été affiné sur la base des commentaires et des recommandations du conseil national d’évaluation, des ministères, des agences centrales, des secteurs, des experts, des scientifiques et du public. Le schéma directeur suit également les orientations de développement du pays en général et de la région du Sud-Est en particulier.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Công Vinh, a déclaré que Bà Ria-Vung Tàu se concentrera sur la réalisation de percées en matière de développement, notamment l’achèvement des routes de connectivité régionales et interrégionales, le développement d’un système portuaire, la formation d’un centre logistique au niveau national et la création d’une zone de libre-échange à Cai Mep Ha, attirant des investisseurs stratégiques, concevant un écosystème complet et synchrone appliquant les normes internationales.