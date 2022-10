Photo : VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a tenu le 15 octobre une réunion de faire le bilan la mise en œuvre du règlement de coordination entre le Comité populaire provincial, le Commandement de la région 2 de la Marine, le Commandement de la région 3 de la Garde-côte et a signé le règlement de coordination avec le commandement de la région 4 de la Garde-côte sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

S’exprimant à la réunion, Pham Thi Na, directrice adjointe du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, a annoncé que ces derniers temps les agences concernées ont échangé et coordonné pour résoudre les problèmes concernant les bateaux de pêche de Ba Ria - Vung Tau opérant en mer, protéger la vie et les biens des pêcheurs.

Le commandement de la région 2 de la Marine ont maintenu régulièrement sept navires de surveillance des pêches pour patrouiller, contrôler et aussi protéger la ligne de démarcation Vietnam-Indonésie… ; pour empêcher les bateaux de pêche vietnamiens de violer les eaux étrangères. Les agents compétents ont renforcé la sensibilisation pour que les pêcheurs se conforment aux mesures de lutte contre l’INN.

Lors de la réunion, les participants ont discuté des mesures pour régler les difficultés et les limites dans le processus de mise en œuvre des solutions pour lutter contre l’INN et proposé des solutions pour la coordination future. - VNA