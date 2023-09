Nouvelle physionomie rurale du district de Chau Duc, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Après près de 13 ans de mise en œuvre du Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité, la zone rurale de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a fait peau neuve et la vie des habitants s'est améliorée à tous égards.

Selon le bureau de coordination du Programme national cible, à ce jour, les 45 communes de cette province ont répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité dont 30 aux critères avancés.



Ba Ria-Vung Tau est devenue l’une des 18 provinces et villes du pays dont toutes les communes ont satisfait à ces normes.



Six des huit districts de la province ont été déjà reconnus des localités répondant aux normes de la Nouvelle ruralité. Les deux autres restants sont en train de perfectionner leurs dossiers pour en être reconnu. Les districts de Dat Do et Long Dien continuent de mettre en œuvre les critères avancés.



En particulier, depuis début août 2023, la province ne compte plus de ménages démunis ou vivant au seuil de pauvreté, selon les normes nationales.

Pour l’heure, le revenu moyen par habitant dans les communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité atteint 67 millions de dongs par an (2.790 dollars) et 72 millions de dongs dans les communes ayant satisfait aux critères avancés.



Actuellement, la province recense 91 produits agricoles classés 3 étoiles ou plus dans le cadre du programme OCOP (One Commune One Product – A chaque commune son produit).

Photo: VNA



D'ici 2025, Ba Ria - Vung Tau vise un taux de croissance annuel moyen de la valeur de la production agricole dans les nouvelles communes néo-rurales de 4,12 %.



38 communes (soit 80,85%) et 14 communes (29,78%) devraient répondre aux critères avancés de la Nouvelle ruralité. Le taux de ménages pauvres selon les normes provinciales devrait être ramené à 0,5 % ou moins et à zéro, selon les normes nationales.



La province doit continuer la restructuration du secteur agricole, promouvoir le développement des industries et des services et créer des emplois locaux pour les travailleurs ruraux. Elle doit également continuer la mise en œuvre du Programme cible national d’édification de la Nouvelle ruralité en association avec l'urbanisation et la construction d'une zone rurale civilisée et moderne, a déclaré Vu Ngoc Dang, chef adjoint du Bureau de coordination du Programme national cible.



Outre la mise en œuvre des politiques sur l’agriculture, les agriculteurs et les zones rurales, la province devrait créer des percées dans la recherche, l’application des sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et se concentrer sur la formation des ressources humaines.



Par ailleurs, l’amélioration des capacités d'adaptation au changement climatique, de prévention des catastrophes naturelles et la protection de l'environnement rural seront également des tâches importantes de la province, a ajouté Vu Ngoc Dang.



Le Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, approuvé par le Premier ministre, vise à ce qu’au moins 80% des communes du pays obtiennent ce statut d’ici 2025. L’objectif global de ce programme est de poursuivre la construction de la Nouvelle ruralité en association avec la restructuration agricole efficace, le développement économique rural et l’urbanisation, à améliorer la vie matérielle et spirituelle des ruraux, à promouvoir l’égalité des sexes.



Le Programme vise également à développer des infrastructures socio-économiques synchrones et progressivement modernes en zone rurale ; à assurer un environnement et des paysages verts, propres, beaux et sûrs ; à stimuler la préservation de la culture traditionnelle, l’adaptation au changement climatique et le développement durable des zones rurales. -VNA