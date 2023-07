Bien que le taux de croissance ait ralenti dans le contexte des difficultés économiques mondiales, le Vietnam est considéré comme une attraction des investissements directs étrangers (IDE) dans le domaine de la production, selon le Fonds monétaire international (FMI) et la banque DB, principal groupe multinational de services bancaires et financiers de Singapour.

L'industrie Halal qui fournit des produits et services conformes aux normes musulmanes en général, et plus particulièrement l'alimentation Halal, disposent d'un énorme potentiel de croissance.

Le bureau commercial italien au Vietnam, en collaboration avec l'Association nationale des fabricants italiens de chaussures, de maroquinerie et de technologies de tannage (ASSOMAC), a organisé une zone d'exposition de la communauté des affaires du cuir et de la chaussure d'Italie.

La République de Corée et le Japon sont devenus les plus gros importateurs de granulés de bois vietnamiens, représentant plus de 95 % des exportations totales du Vietnam de ce produit, a rapporté l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers.