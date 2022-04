Un des panneaux présentant les SEA Games 31. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de la police de circulation a demandé aux organisations, aux conducteurs et aux habitants vivant dans les 12 villes et provinces où se dérouleront les SEA Games 31 de respecter strictement le Code de la route et les guides de la police de la circulation et des forces compétentes durant cet événement régional.

L'objectif est d'assurer la sécurité routière, de limiter les embouteillages, de créer les conditions les plus favorables à la circulation des sportifs pendant ces 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les SEA Games 31 , qui comprendront 40 sports, se dérouleront du 6 au 23 mai à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA