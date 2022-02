Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vu les études et prévisions sur la persistance du SARS-CoV-2, les solutions pour ramener les enfants à l'école doivent être durables.

C’est ce qu’a souligné le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors d'une réunion virtuelle jeudi avec les 63 villes et provinces du pays pour évaluer la réouverture des écoles.

Le vice-Premier ministre a demandé que les plans de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les écoles soient détaillés et continuellement mis à jour, accompagnés de formations, instructions et campagnes de communication.

Vu Duc Dam a déclaré que dans les temps à venir, il serait nécessaire de poursuivre la mise en œuvre du plan de vaccination pour les enfants de 5 à moins de 12 ans selon les instructions du ministère de la Santé, de mettre à jour continuellement les instructions sur le traitement des patients de COVID-19…

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de publier rapidement des instructions sur les tests dans les écoles et la durée de la mise en quarantaine des enfants ayant eu des contacts étroits avec les cas positifs... Il a en outre insisté sur la nécessité de surveiller la santé des enfants souffrant de maladies sous-jacentes ou des problèmes de santé.

Parallèlement, le ministère de l'Éducation et de la Formation continue d’améliorer les méthodes d'enseignement en ligne et à la télévision dans le cadre du programme de réforme de l'éducation, a-t-il indiqué.

Selon un rapport du ministère de l'Éducation et de la Formation, après les vacances du Nouvel An lunaire 2022, jusqu’à présent, 54 des 63 villes et provinces ont rouvert leurs écoles maternelles. Les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées dans de nombreuses localités sont retournés à l’école. Tous les établissements d'enseignement supérieur ont élaboré des plans pour la reprise des cours en présentiel.

A partir du 21 février, le nombre de localités autorisant la réouverture des écoles maternelle sera porté à 59. Toutes les villes et provinces permettront aux élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de retourner à l'école. –VNA