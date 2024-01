Cérémonie de signature en ligne de l'accord entre VSS et NPS. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - La Sécurité sociale vietnamienne (Vietnam Social Security - VSS) et le Service national des pensions de République de Corée (National Pension Service - NPS) viennent de signer à distance un accord d’application de l'accord sur l’assurance sociale.



Cet accord vise à garantir les droits légitimes en matière d'assurance sociale des travailleurs des deux pays, contribuant ainsi au développement d’une sécurité sociale juste et durable.



L’accord de coopération bilatérale en matière d'assurance sociale entre les gouvernements vietnamien et sud-coréen a été signé le 14 décembre 2021 à Séoul. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2024.



Le 8 décembre 2023, l’accord administratif sur la mise en œuvre de l'accord entre les deux gouvernements en matière d'assurance sociale a été signé en République de Corée. Il est également entré en vigueur le 1er janvier 2024.



L'accord de coopération bilatérale en matière d'assurance sociale entre les gouvernements vietnamien et sud-coréen et l'accord administratif sur sa mis en œuvre créeront des conditions favorables aux travailleurs des deux pays lorsqu'ils se déplaceront pour travailler sur le territoire de l’autre partie, en protégeant leurs droits d'assurance sociale.



Selon le directeur général adjoint de VSS, Dao Viet Anh, l'accord de coopération bilatérale en matière d'assurance sociale entre les gouvernements vietnamien et sud-coréen est le premier accord bilatéral entre les deux pays dans ce domaine. C’est aussi le premier accord bilatéral du Vietnam sur l'assurance sociale avec un autre pays.-VNA