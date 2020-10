Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L' Hanoï (VNA) - L' Assemblée nationale (AN) a poursuivi sa 10e session le 21 octobre avec le projet d’amendement de la loi sur la résidence et le projet de loi sur la défense frontalière en tête de l'ordre du jour.

Mercredi matin, Hoang Thanh Tung, membre du Comité permanent de l’AN et président du Comité des affaires juridiques de l’AN, a présenté un rapport sur les amendements au projet de loi révisée sur la résidence.



Après cela, les législateurs ont discuté de certaines questions discutables de ce projet de loi. Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a donné des explications pour clarifier certaines questions liées aux préoccupations des députés.



Dans l’après-midi, ils ont examiné le projet de loi sur la défense frontalière après que Vo Trong Viet, membre du Comité permanent de l’AN et président du Comité de la défense et de la sécurité de l’AN, ait rendu compte des révisions du projet.



Le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich a également fourni des détails supplémentaires pour dissiper les préoccupations des législateurs.



Le 22 octobre, l’AN devrait examiner un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur le traitement des violations administratives et le projet de loi sur les accords internationaux.



La 10e session de NA devrait durer 19 jours avec des réunions en ligne du 20 au 27 octobre et des discussions en sale à Hanoi du 2 au 17 novembre.- VNA