Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre des interpellations de la 3e session de l’Assemblée nationale (AN), dans la matinée du 9 juin, le ministre des Transports, Nguyen Van The, a répondu à de nombreuses questions sur le développement des autoroutes.

Le ministre a déclaré que son ministère avait demandé aux localités d’accélérer la modification de leurs planifications des transports pour une connectivité avec les autoroutes et les routes nationales principales, au service d’une exploitation efficace des autoroutes et du réseau routier local et du développement local.

Concernant la construction de 2.000 km d'autoroute durant la période 2021-2025, le ministre des Transports a indiqué que 1.200 km avaient été achevés et 800 km étaient en cours.

Le Thanh Phong, député de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Affirmant que la construction de 2.000 km d'autoroute était une grande mission très difficile, Nguyen Van The s’est toutefois déclaré convaincu qu’avec les conseils d’autres ministères et organes et avec ses expériences, le ministère des Transports ferait des efforts pour assurer le rythme fixé

En outre, selon lui, le gouvernement pense qu’il faut construire des autoroutes pour faire venir des investisseurs dans certaines zones à fort potentiels. Il faut se concentrer sur les zones qui sont en développement rapide mais se heurtent encore à des difficultés en matière d’infrastructures.

Le ministre des Transports a déclaré espérer que dans les temps à venir, les écarts entre régions en matière d'autoroutes et d'infrastructures diminueraient pour favoriser leur développement.-VNA