Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l' ASEAN prennent une photo lors de la session restreinte du 42e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Depuis son adhésion en 1995, la position, le rôle, la voix et même l'influence du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) n'ont cessé d'augmenter, a souligné le Dr Nguyen Hong Hai, professeur de l'École de droit de l'Université du Queensland (Australie).



Le Dr Nguyen Hong Hai a résumé les cinq contributions importantes du Vietnam dans les relations internes et externes de l'Association, qui, selon lui, ont une influence sur l'existence, la solidarité, la croissance et la voix de l'ASEAN dans la région et le monde.

Premièrement, la mise en place de la Charte de l'ASEAN en 2007 et son entrée en vigueur en 2008, sont considérées comme la "Constitution vivante" de l'ASEAN.

Deuxièmement, le Vietnam a contribué à la construction d'une communauté commune du bloc avec trois piliers : la Communauté de sécurité et de politique, la Communauté économique et la Communauté socioculturelle.

Troisièmement, au cours de ses mandats de président de l'ASEAN, le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives et a organisé avec succès des activités de l'Association, laissant une empreinte profonde sur le rôle, la position et la puissance du bloc.

Quatrièmement, le Vietnam a contribué à l'adoption de la vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. Cinquièmement, les contributions responsables et basées sur les principes du Vietnam dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et du droit international pour résoudre les différends et les crises dans la région, en particulier dans les relations entre l'ASEAN et la Chine et la question en Mer Orientale, ont été soutenues par tous les pays.

Le Dr Nguyen Hong Hai, professeur de l'École de droit de l'Université du Queensland (Australie). Photo: VNA

De plus, le Vietnam a également contribué en tant que coordinateur de l'ASEAN avec les partenaires hors de la région, contribuant ainsi à promouvoir et à consolider la centralité de l'ASEAN dans les affaires internationales et régionales.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant les mandats 2009-2010 et 2020-2021, le Vietnam a intégré les questions régionales à l'ordre du jour du Conseil, contribuant ainsi à renforcer la voix de l'ASEAN au sein des forums de sécurité et de paix des Nations Unies.

Le Vietnam a également participé de plus en plus activement à la résolution des problèmes de sécurité non traditionnels, principalement par le biais des mécanismes de l'ASEAN et présidé par l'ASEAN, notamment dans la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la cybersécurité, la sécurité maritime, le sauvetage et l'aide humanitaire, a-t-il déclaré.

On peut dire que la nation indochinoise a apporté des contributions au processus de construction de la communauté de l'ASEAN, qui sont des preuves concrètes de la mise en œuvre de la politique extérieure cohérente du Vietnam depuis le début de sa réalisation de l'œuvre de Doi moi (Renouveau), a conclu le Dr Nguyen Hong Hai. -VNA