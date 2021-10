Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a signé le 14 octobre la décision No1719/QD-TTg approuvant le Programme cible national pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses pour toute la période 2021-2030.

Le capital total destiné à mettre en œuvre ce programme pour la première phase 2021-2025 est estimé à plus de 137.664,9 milliards de dongs.

L'objectif global du programme est d'exploiter les potentiels et les avantages des localités peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses ; de promouvoir le développement économique, d'assurer la sécurité sociale ; de réduire rapidement la pauvreté et le nombre de communes et de villages présentant des difficultés particulières ; d'édifier un système d'infrastructures socio-économiques synchrones lié aux zones développées ; de développer de manière globale l'éducation, la formation, la santé et la culture ; d'améliorer nettement la vie des gens.

Le programme fixe un objectif selon lequel d'ici 2025, le revenu moyen des minorités ethniques doublera celui de 2020 ; 50% des communes et des villages sortira de la liste des zones extrêmement difficiles ; 100 % des communes auront des routes asphaltées ; 99% des ménages auront accès au réseau national et à d'autres sources d'énergie adaptées ; 90 % des minorités ethniques auront accès à l'eau du robinet ;…

Il faut achever essentiellement la sédentarisation ; déplacer les familles ethniques des zones menacées par les inondations et effondrements de terrain ; donner l’accès aux services de santé aux populations ethniques.

Entre 2021 et 2025, le programme mettra en œuvre 10 projets liés à l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle et à l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement des minorités ethniques et des zones montagneuses, tels que la résolution de la pénurie de maisons, de terres de production ; le développement de l'éducation et de la formation pour améliorer la qualité des ressources humaines… -VNA