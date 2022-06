Les députés votent pour approbation une Résolution sur le programme de supervision parlementaire de 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Poursuivant la 3e session de l'Assemblée nationale (AN), dans l'après-midi du 6 juin, 440 des 449 députés présents ont voté pour approuver une Résolution sur le programme de supervision parlementaire de 2023.

En vertu de cette Résolution, lors de sa 5e session, l'AN exercera une supervision suprême sur la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources au service de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19, la mise en œuvre des politiques et lois sur la santé de base et la médecine préventive.

En outre, l'AN examinera les rapports du gouvernement sur l'évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2022; de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État dans les premiers mois de 2023; les rapports sur les états financiers d'État en 2021; la finalisation du budget de l'État en 2021; la pratique des économies et l'anti-gaspillage en 2022.

Panorama de la 3e session de l'AN. Photo: VNA



Lors de sa 6e session, l'AN exercera une supervision suprême sur la mise en œuvre de ses résolutions concernant les programmes cibles nationaux sur l'édification de la Nouvelle ruralité pour 2021-2025, la réduction de la pauvreté durable pour 2021-2025, le développement socioéconomique dans les régions peuplées de minorités ethniques et montagneuses pour 2021-2023.

Par ailleurs, l'AN examinera les rapports du gouvernement sur l'évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan quinquennal sur le développement socio-économique, la restructuration de l'économie, l'investissement public à moyen terme, etc.

En 2023, le Comité permanent de l'AN supervisera deux sujets que sont la mise en œuvre des Résolutions n° 88/2014/QH13 et Résolution n° 51/2017/QH14, respectivement sur la rénovation des programmes d'enseignement et des manuels scolaires, et la mise en œuvre des politiques et lois de développement énergétique pendant la période 2016-2021.

Cet après-midi, les élus ont également examiné le plan de mise en œuvre de la deuxième phase du projet de construction de la piste Hô Chi Minh. -VNA