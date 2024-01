Bruxelles (VNA)- À l'approche du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, un atelier de confection de "banh chung" (gâteau de riz gluant de forme carrée) a été organisé le 28 janvier à Bruxelles à l’intention des Vietnamiens et leurs enfants en Belgique.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, a hautement apprécié l'initiative du Comité des femmes de l'UGVB d’organiser un atelier de confection de "banh chung", permettant à la jeune génération vietnamienne à mieux comprendre la culture d'origine.

C'est une façon pour la communauté vietnamienne à l'étranger de contribuer non seulement à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles, mais aussi à mieux comprendre la signification profonde de l'image de "banh chung" pendant le Têt, a-t-il souligné.

Le président de l'UGVB, Huynh Cong My, a déclaré que son union continuera à organiser de nombreuses activités communautaires pour promouvoir la solidarité au sein des Vietnamiens en Belgique.

"Banh chung" est un symbole non seulement de la gastronomie du Vietnam mais encore du rassemblement familial et de la reconnaissance envers les ancêtres. La préparation de “banh chung" pendant le Têt est une belle coutume pour enrichir la tradition culinaire en particulier et la culture vietnamienne en général. -VNA