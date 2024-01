A l'aéroport international de Nôi Bai. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le chef de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), Dinh Viêt Thang, a demandé aux unités concernées d’appliquer les mesures renforcées de contrôle de sécurité aérienne de niveau 1, en vue d’assurer en toute sécurité la circulation des habitants pendant la célébration du Nouvel An lunaire (Têt) qui a lieu du 6 au 16 février.

Selon les règles en vigueur, le niveau 1 est appliqué dans les cas où au pays se déroulent des événements socio-politiques importants, ou le pays fait face à une situation de sécurité politique et d'ordre social compliquée.



Le niveau 2 est appliqué en cas de doutes de complots ou d’attaques contre des activités d’aviation civile, dont le lieu, temps précis et objectif n’ont pas encore été déterminés et ou lorsque la sécurité politique et l’ordre social sont menacés.



Le dernier niveau est déclenché lorsque des informations précises sur un complot visant à prendre place illégalement dans des opérations d’aviation civile et dont le lieu, temps et objectif ont été déterminés au préalable, et ou lorsque la sécurité politique et l’ordre social sont menacés.



Selon la CAAV, pendant les vacances du Têt 2024, le nombre de vols et de passagers transitant par les aéroports a augmenté plus que le Nouvel An lunaire du Chat 2023, en particulier pour l’aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville.

L'aéroport national de Tan Son Nhat recommande aux passagers de capturer de manière proactive les informations de vol afin d'avoir le plan de déplacement le plus approprié et de se conformer aux réglementations en matière de sûreté et de sécurité aériennes.

Les compagnies aériennes ont également rapidement émis des recommandations selon lesquelles les passagers doivent s'enregistrer de manière proactive en ligne avant le vol, en même temps être à l'heure à l'aéroport et se conformer aux réglementations de sécurité et de sûreté des autorités. -VNA