L'ordinateur soutient des élèves dans l'apprentissage de langues étrangères. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – L’Université de Da Nang et l’organisation GloCALL (The Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning) ont organisé le 9 août dans la ville de Da Nang un colloque sur l’application des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères.

Les discussions ont porté sur la situation actuelle de l’application des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères dans le monde, l’efficacité de cette méthode, le développement de programmes, l’élaboration de plans…

Présent au colloque, Siew Ming Thang, président de PacCALL (The Pacific Association for Computer Assisted Language Learning) a annoncé que l’association fournirait aux enseignants une centaine d’exposés sur l’éducation des langues étrangères à travers des colloques et séminaires thématiques. PacCALL créera les meilleures conditions pour des rencontres et échanges entre les pays d'Asie-Pacifique sur ce sujet.

Le colloque sur GloCALL est organisé annuellement dans les pays du monde dans le but de partager des connaissances et expériences sur l’application des technologies dans l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères. Il promeut l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères avec l’aide d'ordinateurs et l’amélioration des capacités professionnelles des enseignants en technologies. -VNA