Hanoï (VNA) – Un séminaire sur l'application des données satellitaires dans la surveillance de la pollution et dans les études a eu lieu le 1er décembre à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le centre Live and Learn, en coopération avec l'Université des technologies - Université nationale de Hanoï, le Vietnam Clean Air Network (VCAP) et le magazine Tia Sang (relevant du ministère des Sciences et des Technologies).

La pollution causée par les particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5) au Vietnam a fait l’objet de plusieurs études et analysés dans des rapports et revues scientifiques. Cependant, ces rapports et études ont encore des limites en termes de données, en raison du manque de données de surveillance et d'une faible exploitation de sources de données ouvertes (comme les satellites) ou de stations de capteurs.

Dans ce contexte, le rapport sur la situation des particules en suspension PM2.5 au Vietnam pendant la période 2019-2020, qui utilise des données de différentes sources, a été publié, donnant une image plus complète de la pollution de l'air. Il s'agit du premier rapport sur les poussières fines PM2.5 dans les 63 villes et provinces du pays, avec des données collectées et analysées à partir de stations de surveillance standard, ainsi que de données satellitaires.

Lors du séminaire, les experts ont avancé des propositions sur l’application des données satellitaires à la surveillance de la qualité de l'air, le renforcement du réseau des stations de surveillance de la qualité de l'air à l'échelle nationale... -VNA