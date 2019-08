Hanoi, 7 août (VNA) - Le 5 août, le quotidien journal The Thao & Van Hoa (Culture & Sport) de l'Agence de presse vietnamienne a dévoilé la liste des candidatures aux 12e Prix "Bui Xuan Phai – pour l'amour de Hanoi" 2019.

Peintre de renom Bui Xuan Phai. Photo: la famille de Bui Xuan Phai



Les prix, avec des catégories telles que "grand prix", "prix de l'idée", "prix du travail" et "prix de l’œuvre" seront remis aux personnes qui ont effectué d’excellentes recherches et qui se concentrent sur Hanoi.



Entre septembre 2018 et juillet 2019, une liste de plus de 40 personnes, œuvres, idées et activités répondant aux critères a été complétée et soumise au jury.



Le poète Bang Viet, président du jury, a déclaré: "la nostalgie est un fait marquant des nominations de cette année".



En conséquence, il y a trois nominations pour le "prix de l’œuvre". Ce sont trois livres intitulés "Hanoi mot thoi hat" de Nguyen Truong Quy, qui présentent le style de vie de Hanoi durant la période 1947-1954 au travers la musique de Doan Chuan; "Kim Lien mot thuo" de Vu Cong Chien - un souvenir des appartements de Hanoi dans le passé; et "Hanoi quan xa pho phuong" de Uong Trieu, qui utilisent des mots pour décrire la cuisine de la capitale.



Dans la catégorie "prix de l’idée", les trois nominés sont: "faire revivre" la rivière To Lich à Hanoi; construction du circuit F1 de Hanoi et organisation de la course en avril 2020; et le projet de formation et de recherche "Nouveau visage pour le marché traditionnel de Hanoi" avec la participation de l'architecte Steve Davies.



Le comité d’organisation a annoncé trois nominations dans la catégorie "prix du travail": le groupe de dessin urbain de Hanoi avec ses activités de préservation des souvenirs de Hanoi par la peinture; des activités de la ville de Hanoi et de l'ensemble de la communauté pour affirmer sa position et promouvoir l'image de Hanoi - ville de la paix; les efforts pour aider le bâtiment "Hanoi Post Office" situé près du lac Hoan Kiem à retrouver son ancien nom.



Seule la nomination pour le "grand prix" est gardé secret. Ce prix est le plus important attribué à une personne qui a consacré sa vie au développement de Hanoi et dont la carrière est étroitement liée à la capitale.



Les résultats du "prix Bui Xuan Phai – pour l'amour de Ha Noi" devraient être annoncés fin août. - CPV/VNA