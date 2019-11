Le ministre des Transports et des Communications Nguyên V an Thê. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Transports et des Communications Nguyên Van Thê a apporté des explications sur certains projets de transports de pointe qui assurent des liaisons interrégionales, lors d'une séance de travail dans le cadre de la 8e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature à Hanoï.



Le Vietnam recense actuellement 24.500 km de routes nationales et près de 2000 km d’autoroutes, a-t-il précisé.

«Au total, le Vietnam compte 22 aéroports et 3200 km de voies ferrées qui relient différentes provinces du pays. Le ministère des Transports et des Communications concentre ses efforts dans le développement du transport côtier.



Prochainement, la priorité ira à la construction d’autoroutes dans le Nord du pays, dont les autoroutes Hoa Binh-Son La, Chi Lang-Huu Nghi-Dông Dang ou encore Ha Long-Mong Cai. Pour le Centre, la ligne ferroviaire et la Nationale No1 reliant Hanoi à Hô Chi Minh-ville via les provinces centrales seront également élargies et modernisées».



Concernant le Sud-Est, les investissements seront dirigés vers la construction de deux autoroutes, Hô Chi Minh-Tây Ninh et Biên Hoa-Vung Tau, et de l’aéroport international de Long Thanh. Dans le Sud-Est, l’autoroute Hô Chi Minh-ville-Cân Tho-Ca Mau sera construite. - VOV/VNA