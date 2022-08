Peintures du couple Dang Thi Thu An et Nguyên Duc Huy. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Thu An et Duc Huy travaillent tous deux autour d’un même thème : la beauté des femmes. Mais ce couple de peintres a chacun une manière différente de s’exprimer. Tandis que Thu An cherche le réalisme, Duc Huy se consacre au semi-abstrait.



L’exposition "An & Huy" des peintres Dang Thi Thu An et Nguyên Duc Huy s’est tenue du 6 au 12 août à Hô Chi Minh-Ville, présentant 34 peintures de la collection "Huong thoi gian" (Parfum du temps) de Dang Thi Thu An et 26 de Nguyên Duc Huy dans sa collection "Anh sang" (Lumière).



Thu An s’est inspirée des styles des peintres célèbres Lê Phô, Mai Trung Thu... "Dans la plupart de mes œuvres, l’image de la femme dégage une beauté très personnelle et très vivante. Je me concentre sur l’expression du monde intérieur, pas seulement sur la beauté douce et gracieuse des filles portant l’ áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes, ndlr)”, a expliqué Thu An.



La collection "Anh sang" de Duc Huy marque une toute nouvelle étape dans son processus de création. L’artiste a abandonné la traditionnelle image féminine et recherche maintenant de nouvelles inspirations et expressions. Il veut exploiter l’ego des femmes, leur destin dans les relations multidimensionnelles de la vie.



Se consacrer à l’art



Selon le peintre Dang Mâu Tuu, leurs parcours artistiques sont harmonieux et respectueux l’un de l’autre. Ils ont rapidement créé leur propre style. Thu An peint des images féminines et des natures mortes florales avec des couleurs claires. En regardant ses peintures, les gens reconnaissent immédiatement les personnages de Thu An. Des lignes douces se rejoignent pour former d’étranges compositions avec des patchs lumineux et affectueux. Surtout, elle a créé pour chaque personnage un visage, une forme unique, des lèvres courbées, des yeux expressifs.



Le chercheur en art Ngô Kim Khôi estime pour sa part que "la splendeur des peintures de Dang Thi Thu An contraste avec celles de Nguyên Duc Huy, qui sont contemplatives et philosophiques. Le monde de Huy résonne de voix secrètes qui oscillent entre la conscience et les concepts. C’est un dialogue silencieux avec ses propres sentiments. Ses œuvres sont pleines de lumière".



Thu An et Duc Huy sont originaires de la même ville natale de Dông Hoi, province de Quang Binh (Centre). La première est née en 1983 alors que le second est né en 1976. Ils ont étudié ensemble à l’Université des arts de Huê et ont surmonté tous les obstacles pour enfin se retrouver en couple et se consacrer à l’art.



Tous deux sont membres de l’Association des beaux-arts du Vietnam, de celle de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) et ont organisé conjointement l’exposition "Men dàn bà" (Femme vaporeuse) en 2017 à Hanoï.-CVN/VNA