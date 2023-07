Jakarta, 15 juillet (VNA) - La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes à Jakarta du 8 au 14 juillet ont envoyé un message ‘’Statut de l'ASEAN : épicentre de la croissance" à la région et à la communauté internationale, a déclaré l’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam.

L’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam. Photo : VNA

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information, le diplomate Vu Ho a déclaré que les discussions étaient axées sur la coopération économique, la reprise et le développement durable. Les ministres ont également affirmé le rôle central de l'ASEAN dans tous les processus régionaux, allant de la croissance, du développement économique, du changement des méthodes de travail et du lancement des décisions de l'ASEAN, aux approches des questions régionales et internationales.

Selon lui, l'ASEAN partage également le point de vue selon lequel les différends peuvent être traités par le dialogue conformément au droit international.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la réunion de l'AMM-56. Photo : VNA

Dans leurs allocutions, les ministres des Affaires étrangères des pays partenaires ont, d'une part, réitéré leurs engagements en faveur du développement de la région, du dialogue et de la coopération, tandis que, d'autre part, ont mis en avant des initiatives et des engagements pour soutenir l'ASEAN dans la construction de sa communauté.



Les responsables se sont également engagés à atteindre l'objectif commun de veiller à ce que l'ASEAN, malgré les difficultés, reste une force centrale et motrice dans tous les efforts pour la paix et la stabilité dans la région.



L’ambassadeur Vu Ho a déclaré que les pays reconnaissaient les progrès réalisés dans l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) et le considéraient comme une étape positive et un signe encourageant, vers l'instauration de la confiance, ou même la promotion de la diplomatie préventive pour harmoniser toutes les relations et tous les intérêts, garantissant la paix et la stabilité dans la région.

Les délégués lors de la réunion. Photo : VNA

Il a ajouté que la délégation vietnamienne, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, a également envoyé le message d'un Vietnam plus actif, responsable et proactif en rejoignant les activités de l'ASEAN, et a présenté l'image du Vietnam en tant que nation pacifique, coopérative et amicale avec tous pays dans le monde.

Le Vietnam souhaite contribuer au véritable développement de l'ASEAN, en en faisant un noyau et une force pour maintenir la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est, ainsi que dans l'Asie élargie et l'Indo-Pacifique, a-t-il déclaré.- VNA