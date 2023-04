Photo: GrabVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de l'Information et de la Communication de Ho Chi Minh-Ville a annoncé le 14 avril sa décision d'infliger une amende de 60 millions de dôngs contre la compagnie Grab Vietnam pour l’affichage de manière incomplète de Truong Sa et Hoang Sa sur la carte utilisée dans son application.



Le Service municipal de l'Information et de la Communication lui a également demandé de s'engager à mener une correction et à mettre en œuvre des mesures pour prévenir des incidents similaires dans l'avenir, de respecter strictement la loi vietnamienne dans ses activités commerciales.



Auparavant, le Service municipal de l'Information et de la Communication avait travaillé avec Grab Vietnam, après avoir reçu des informations publiées dans des médias sur cette affaire. Lors de la réunion, la société avait reconnu son infraction et avait indiqué qu'elle coopérait avec un partenaire fournissant des données cartographiques, OpenStreetMap, pour créer une carte de base sur l'application Grab. Après avoir reçu des informations sur l'affaire, la compagnie avait pris conscience de la gravité et avait immédiatement mis en œuvre des mesures pour examiner et mettre à jour les données cartographiques, afin d'assurer la souveraineté nationale du Vietnam. -VNA